Больше $300 млрд за пятилетку Samsung вложит в производство чипов, аккумуляторов и не только

Крупнейшая южнокорейская компания в лице Samsung Electronics на фоне достижения властями страны некоторых договорённостей в переговорах с США в сфере внешней торговли решилась обнародовать подробности пятилетнего плана развития. На расширение бизнеса и его модернизацию в Южной Корее в ближайшие пять лет Samsung направит более $300 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Прежде всего, как отмечает ComputerBase со ссылкой на пресс-релиз Samsung Electronics, серьёзная сумма будет направлена на расширение кластера по производству чипов в южнокорейском Пхёнтхэке. На территории Комплекса №2 появится ещё один производственный корпус (Фаза 5). Его строительство планировалось давно, приступить к строительству Samsung рассчитывала ещё два года назад. Между тем, рыночные условия не способствовали реализации первоначального плана, и теперь к массовому производству продукции новый корпус будет готов не ранее 2028 года. На участке имеется место под шестой корпус, так что пятью дело может не ограничиться.

Подразделение Samsung Electro-Mechanics получит определённую сумму на развитие технологий, связанных с упаковкой разнородных чипов. В частности, упор будет сделан на упаковку FC-BGA, которой может найтись применение и в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. Как отмечалось ранее, полученные от Nvidia около 15 000 ускорителей вычислений Samsung направит на строительство центра обработки данных для собственных нужд, который поможет инженерам компании быстрее разрабатывать чипы и осваивать новые технологии. Этот ЦОД будет введён в строй в 2028 году, причём часть его мощностей будет доступна сторонним компаниям.

В сфере производства дисплеев часть инвестиций в указанные сроки будет направлена на переход к выпуску OLED-панелей поколения 8.6. Их производство будет развёрнуто к середине следующего года. В сфере производства батарей инвестиции в подразделение Samsung SDI сосредоточатся на организации выпуска тяговых аккумуляторов с твердотельным электролитом. Потенциальные клиенты уже испытывают их прототипы, а массовое производство может быть запущено уже в начале 2027 года. К слову, за следующие пять лет Samsung рассчитывает нанять 60 000 новых сотрудников.

Прочие промышленные конгломераты Южной Кореи тоже взяли на себя перед местными властями обязательства по инвестициям в национальную экономику на ближайшие пять лет. В совокупности с направляемыми на эти цели средствами Samsung общая сумма инвестиций превысит $550 млрд. SK Group и Hyundai Motor также будут вкладывать средства в развитие национальной промышленности Южной Кореи. Данные заявления своей целью ставили некоторую компенсацию тех обязательств, которые южнокорейские гиганты взяли на себя по условиям соглашения с США. В общей сложности, они пообещали потратить на развитие американского производства $350 млрд.

Источники:

Теги: samsung, samsung electronics, южная корея, инвестиции, sk hynix
