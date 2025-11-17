Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией

Фэнтезийный охотничий экшен Monster Hunter Wilds продолжает страдать от проблем с производительностью даже спустя восемь месяцев после релиза. Не угрожает ли такая судьба следующему потенциальному хиту Capcom — хоррору Resident Evil Requiem?

Напомним, Monster Hunter Wilds вышла в неудовлетворительном техническом состоянии, из-за которого в Steam у игры до сих пор «смешанные» отзывы, и базируется на том же движке RE Engine, что и Resident Evil Requiem.

В ходе обнародованного сегодня, 17 ноября, разговора с инвесторами у руководства Capcom спросили, существует ли вероятность повторения технических проблем Monster Hunter Wilds в случае с новой Resident Evil.

По мнению Capcom, Resident Evil Requiem серьёзно отличается от Monster Hunter Wilds в плане игрового процесса, системной архитектуры и сетевых функций, в связи с чем не должна повторить её судьбу.

«В настоящее время мы не ожидаем риска [появления похожих проблем в Resident Evil Requiem]. Мы разрабатываем игру с целью предоставить плавный игровой опыт на широком спектре конфигураций ПК», — заверили в Capcom.

По сюжету технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт в ходе своего расследования выходит на след Раккун-Сити. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.

Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля 2026 года для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $70. Планов на выпуск демоверсии у Capcom в данный момент нет.