Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia

В мае этого года Nvidia разрешила сторонним разработчиков чипов использовать её интерфейс NVLink для интеграции собственных компонентов, количество участников инициативы стремительно растёт. На этой неделе к ним примкнул британский холдинг Arm, который предлагает процессорные архитектуры. Поддержка NVLink будет реализована в рамках платформы Neoverse.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Использование данного интерфейса позволит разработчикам процессоров сочетать архитектуру Arm с готовыми компонентами Nvidia, повышая скорость обмена данными в серверных системах. Intel и Samsung уже заявили о своих намерениях использовать NVLink, теперь их примеру могут последовать клиенты Arm, в число которых входят Amazon (AWS) и Microsoft, а также Google. В свою очередь, Arm рассчитывает довести долю своих решений в сегменте компонентов для гиперскейлеров до 50 %.

Поддержка NVLink позволит процессорам с архитектурой Arm Neoverse эффективнее обмениваться данными с ускорителями вычислений Nvidia, которые доминируют в серверном сегменте. В одном ИИ-сервере на единственный многоядерный процессор может приходиться до восьми ускорителей вычислений. Сотрудничество Arm и Nvidia продолжается в конструктивном русле, даже с учётом провала сделки 2020 года, по условиям которой последняя хотела купить этого разработчика процессорных архитектур. Nvidia продолжает оставаться акционером Arm, но основная часть акций холдинга принадлежит японской корпорации SoftBank. В этом месяце последняя продала свои акции Nvidia, чтобы направить средства на финансирование инициатив, связанных с OpenAI и проектом Stargate в США.

Источники:

Теги: arm, nvidia, nvlink, процессоры, интерфейсы
