AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря

Глава графического подразделения AMD Джек Хьюн (Jack Huynh) через свою страницу в соцсети X сообщил, что компания 10 декабря расскажет о всём стеке технологий FSR Redstone. Судя по опубликованному тизеру, FSR Redstone будет поддерживаться только видеокартами Radeon RX 9000.

Одна из технологий, входящих в этот стек, Ray Regeneration (регенерация лучей), вошла в состав последней версии графического драйвера AMD, но реализована только в одной игре — Call of Duty: Black Ops 7. При этом технология поддерживается только видеокартами Radeon RX 9000.

Технология Ray Regeneration представляет собой аналог технологии Ray Reconstruction от Nvidia и предназначена для улучшения качества изображения и снижения шумов в играх с трассировкой лучей. В состав FSR Redstone также входят технологии ML Super Resolution, ML Frame Generation и Neural Radiance Caching.

Технология ML Frame Generation представляет собой мультикадровый генератор (подобный тому, что используется в составе Nvidia DLSS 4), основанный на машинном обучении. Он отличается от генератора кадров в составе версии FSR 3.1 тем, что использует не интерполяцию, а промежуточные кадры, созданные ИИ с учётом движения объектов и изменений освещения. Это должно значительно уменьшить размытость в динамичных сценах.

Суть технологии Neural Radiance Caching заключается в том, что нейросеть анализирует, как свет распределяется в трёхмерных сценах, и заранее предсказывает его воздействие на объекты. Это снижает объём вычислений для GPU и ускоряет рендеринг сложных эффектов — таких как отражения и рассеянное освещение.

В свою очередь технология ML Super Resolution предназначена для улучшения изображения путём реконструкции кадров с низким разрешением в реальном времени и создания изображений в увеличенном масштабе.