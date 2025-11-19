Microsoft и Nvidia готовы вложить до $15 млрд в ИИ-стартап Anthropic

«Кольцевыми» сделками с OpenAI крупные игроки на рынке вычислительной инфраструктуры не ограничиваются, поскольку готовы одновременно финансировать развитие конкурентов этого амбициозного стартапа. Например, в капитал Anthropic компании Microsoft и Nvidia готовы вложить $5 млрд и $10 млрд соответственно.

В то же время, как отмечает Financial Times, руководство Anthropic вчера выразило готовность купить доступ к вычислительным мощностям Microsoft, использующим ускорители Nvidia, на общую сумму $30 млрд. Инвестиции со стороны Microsoft и Nvidia станут частью более крупного раунда финансирования, который завершится в этом году или в начале следующего, подняв капитализацию Anthropic до суммы более $300 млрд.

Глава Microsoft Сатья Наделла пояснил структуру сделки следующим образом: «Мы всё больше становимся клиентами друг друга — мы будем использовать модели Anthropic, они будут использовать нашу инфраструктуру, и мы будем выходить на рынок вместе. Конечно, всё это строится на партнёрских отношениях с OpenAI, который остаётся критически важным партнёром Microsoft».

OpenAI посредством серии сделок на общую сумму $1,5 трлн намерен получить доступ к вычислительным мощностям, создаваемым при участии Nvidia, AMD, Broadcom, Oracle, Google и Amazon (AWS). В случае с Anthropic условия сделки позволяют этому стартапу купить дополнительный гигаватт вычислительных мощностей в будущем. По нынешним ценам это подразумевает затраты в размере $50 млрд. На прошлой неделе Anthropic объявила о достижении договорённости с Fluidstack о строительстве ЦОД в США стоимостью $50 млрд. У стартапа также имеются контракты с Google и Amazon, которые сообща вложили в Anthropic около $11 млрд. Именно они обеспечивают стартап основной частью вычислительных ресурсов.

Стартап Anthropic был основан в 2021 году выходцами из OpenAI, которые покинули последнюю из компаний из-за противоречий с действующим руководством в части этики развития ИИ и безопасности. При текущей комбинации денежных потоков Anthropic способен получать годовую выручку в размере $7 млрд, что в семь раз больше показателя по состоянию на начало текущего года. В сентябре компании удалось привлечь на своё развитие $13 млрд у институциональных инвесторов.