Акции бигтехов в США просели в цене на фоне обеспокоенности инвесторов формированием ИИ-пузыря

На этой неделе о результатах третьего фискального квартала должна отчитаться компания Nvidia, которая справедливо считается одним из главных выгодоприобретателей в условиях ИИ-бума. Ожидание отчётности оказалось нервозным, котировки акций многих крупных игроков технологического сектора в США снизились.

Источник изображения: Nvidia

Индекс Nasdaq Composite, как отмечает Financial Times, просел на 1 %, а менее зависимый от акций технологический компаний S&P 500 опустился на 0,6 %. Акции самой Nvidia успели подешеветь на 2 %, ценные бумаги Microsoft и Amazon потеряли более 3 % стоимости, акции Meta просели на 1,5 %. Бум систем искусственного интеллекта до сих пор двигал котировки акций техногигантов вверх, но всё большее количество инвесторов стало выражать озабоченность опасностью формирования пузыря на фондовом рынке.

Аналитики Schroders считают, что состояние фондового рынка уже подразумевает «наличие пены и пузырей». Довольствоваться пассивным владением акциями компаний технологического сектора, по их мнению, в данный момент опасно. С сентября компании Amazon, Alphabet, Meta и Oracle в совокупности заимствовали $81 млрд для финансирования своих проектов по строительству ЦОД для ИИ, как подсчитали представители Bank of America. Аналитики Nomura заявляют, что инвесторы перестают слепо доверять масштабным планам гиперскейлеров по развитию инфраструктуры. Проведённый среди управляющих фондами опрос показал, что основная их часть считает расходы компаний сектора ИИ неоправданно высокими. Подобного единодушия они не показывали с 2005 года, когда начали проводиться подобные опросы.

Эксперты M&G подсчитали, что капитальные затраты в сфере ИИ к 2030 году достигнут $7 трлн накопленным итогом. Проблема заключается в том, что огромные инвестиции не гарантируют пропорционально быстрой монетизации создаваемых сервисов и прироста производительности труда. Это начинает осознавать всё большее количество инвесторов, как добавляют представители JPMorgan Chase. Дальнейшее направление движения фондового рынка будет определяться итогами фискального квартала компании Nvidia, которые будут обнародованы к завтрашнему утру. Именно эта отчётность задаст вектор движения для всего рынка в технологическом секторе до конца текущего года.

Индекс Nasdaq в целом за ноябрь упал на 5 %, причём отрицательная динамика наблюдается впервые с марта, весной соответствующий импульс ему придали заявления президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу введения повышенных таможенных пошлин. Во вторник наблюдалось снижение биржевых индексов и в Европе, и в Азии, на величину от 1,7 до 3,3 %. В четверг выйдут данные о безработице в США, поэтому сигналов для дальнейшего снижения рынка может быть предостаточно.

nvidia, финансы, акции, биржа, аналитика
