Возможно, на фондовом рынке уже появляются те инвесторы, которые с настороженностью следят за стремительно растущей капитализацией участников сегмента ИИ, но в сфере частных размещений ажиотаж вокруг этой темы и не думает идти на спад. По слухам, xAI готовится привлечь около $15 млрд, чтобы тем самым увеличить собственную капитализацию до $230 млрд.

Этот ИИ-стартап Илона Маска (Elon Musk), который был основан им в 2023 году на почве несогласия с бывшими соратниками из OpenAI, в последнее время привлекает внимание прессы именно непубличными переговорами о собственном финансировании. На прошлой неделе миллиардер даже выступил с опровержением предыдущей волны слухов о намерениях привлечь в капитал xAI около $15 млрд при оценке бизнеса в $200 млрд. На этой неделе о переговорах на ту же сумму $15 млрд сообщило издание The Wall Street Journal. Правда, речь уже зашла о более высокой капитализации стартапа на уровне $230 млрд.

Как отмечает WSJ, соответствующие условия привлечения капитала были предложены потенциальным инвесторам управляющим финансовыми активами Маска — Джаредом Бирчалом (Jared Birchall). При этом источник не смог уточнить, относится ли сумма капитализации $230 млрд к периоду до нового раунда финансирования, либо после него. Если данная сумма соответствует ожиданиям xAI, то она окажется в два раза выше той, в которую оценивалась капитализация стартапа по состоянию на март текущего года, когда он объединился с социальной сетью X, также принадлежащей Маску.

Для сравнения, капитализация конкурирующего Anthropic сейчас оценивается в $300 млрд, а в случае с одним из лидеров рынка в лице OpenAI речь идёт уже о сумме $500 млрд. Это превращает компанию в самый дорогой стартап в мире и в очередной раз показывает, что сегмент искусственного интеллекта стремительно вытягивает ресурсы инвесторов.