Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру

Третий квартал Nvidia завершила рекордной выручкой, рекордным её приростом в последовательном сравнении, а ещё её прогноз на текущий квартал в размере $65 млрд оказался на $3 млрд выше ожиданий аналитиков. Всё это создало условия для роста котировок акций компаний технологического сектора на торгах в Азии и Европе. В США торги начнутся этим вечером, непосредственно акции Nvidia могут продолжить свой рост.

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает Bloomberg, европейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,9 %, а биткоин отыграл часть недавних потерь, вернувшись на позиции свыше $90 000. Азиатские эмитенты, так или иначе связанные с технологическим сектором, также показали значительный рост котировок собственных акций. TSMC показала рост на 3,6 %, южнокорейские поставщики памяти SK hynix и Samsung Electronics столкнулись с ростом курса своих акций на 4 % и 4,5 % соответственно. Профильные биржевые индексы на Тайване и в Сеуле укрепились более чем на 2 %, а японский Nikkei вырос более чем на 3 %. Японские эмитенты типа Tokyo Electron и SoftBank демонстрировали рост курса своих акций на 5 % и 4 % соответственно.

В отличие от «пузыря дот-комов» начала века, как поясняют аналитики, нынешний бум ИИ характеризуется активным участием в инвестициях крупных технологических компаний, которые работают с прибылью и располагают серьёзными запасами собственных средств. Впрочем, и здесь находятся свои критики. По мнению некоторых инвесторов, техногиганты искусственным образом улучшают финансовую отчётность, увеличивая сроки амортизации оборудования, используемого в инфраструктуре ИИ. Поскольку с подобным ажиотажем фондовый рынок не сталкивался ранее, эксперты теряются в предложениях по поводу разумного срока окупаемости ускорителей вычислений.

nvidia, акции, финансы, аналитика, ии
