Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты

Сорок лет назад, 20 ноября 1985 года, Microsoft выпустила Windows 1.0, работавшую на компьютерах с процессором 8088, 256 Кбайт оперативной памяти и двумя дисководами. Она использовала мозаичные окна, меню и управление мышью и являлась скорее графической оболочкой над MS DOS, чем полноценной операционной системой. Но именно она задала направление развития операционной системы Windows, которая в настоящее время занимает доминирующее положение среди ОС для ПК.

Платформа Windows довольно быстро развивалась. В Windows 2.0, вышедшей в декабре 1987 года, появились перекрывающиеся окна с изменяемым размером, заложившие основу для привычного сегодня рабочего стола. Тогда же вышли первые версии офисных приложений Word и Excel.

Windows 3.0 и 3.1, вышедшие в 1990 и 1992 годах, обновили интерфейс, добавили диспетчер программ, значки, шрифты TrueType и базовые функции мультимедиа. Чуть позже Windows 3.11 for Workgroups совершила прорыв, дав возможность обычным пользователям самостоятельно объединять компьютеры в одноранговую сеть.

В августе 1995 года Windows 95 представила меню «Пуск», «Проводник», панель задач и поддержку 32-разрядных программ. В системе появилась поддержка длинных имён файлов и технология Plug and Play для упрощения подключения оборудования.

Затем Windows 98 и Me обеспечили дома и в офисах улучшенную поддержку USB, работу с несколькими мониторами и продвинутое управление питанием.

Windows 2000 впервые предложила пользователям 32-разрядное ядро ​​NT с полноценной многозадачностью и поддержкой доменов. В этой версии впервые была внедрено автоматическое обновление системы.

В 2001 году Windows XP объединила лучшие достижения потребительской и корпоративной линеек операционных систем Microsoft. Поддержка этой версии продолжалась в течение 13 лет.

Windows Vista в 2007 году представила новаторский интерфейс Aero и новую модель драйверов. Пользователи плохо приняли эту версию ОС из-за высоких на тот момент системных требований и частых сбоев.

В 2009 году Windows 7 довела всё это до совершенства, став для огромного числа пользователей примером идеальной операционной системы.

В более поздних версиях операционной системы акцент сместился. Стартовый экран Metro в Windows 8 пытался объединить использование рабочего стола и планшета с помощью полноэкранных плиток вместо старого меню «Пуск», в то время как 8.1 смягчил этот переход, упростив доступ к рабочему столу.

Windows 10 в 2015 году представила меню «Пуск», которое сочетало классический список с живыми плитками, перешла на модель распространения «Windows как услуга» и сделала DirectX 12 базовым API для современных игр. Официальная поддержка Windows 10 прекращена 14 октября 2025 года, но может быть продлена на год благодаря программе Microsoft ESU.

Windows 11, выпущенная в октябре 2021 года, сохранила ядро ​​NT, но привнесла заметные изменения в пользовательском интерфейсе, повышенные требования к оборудованию и глубокое проникновение ИИ. Windows последовательно превращается в агентскую ОС, где по замыслу Microsoft ИИ-агенты должны заменить человека в большинстве рутинных задач.

Даты выхода потребительских версий ОС Windows: