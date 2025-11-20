За несколько часов до официального анонса THQ Nordic проговорилась о дате выхода Reanimal — кооперативного хоррора от авторов Little Nightmares

Кооперативное хоррор-приключение Reanimal от разработчиков дилогии Little Nightmares из шведской Tarsier Studios готовится к презентации Xbox Partner Preview, но издатель THQ Nordic, похоже, уже раскрыл главный сюрприз показа.

THQ Nordic за несколько часов до начала Xbox Partner Preview в сервисе Steam объявила об открытии предзаказов Reanimal — стоимость игры в российском сегменте составляет 1500 рублей (игра доступна и в Epic Games Store).

Расширенное издание Reanimal оценили в 2130 рублей, но с учётом 10-процентной скидки купить его можно за 1917 рублей. В набор входит сезонный абонемент на три DLC и бонус за предзаказ — маски в виде лисьей и овечьей голов.

Как подметил портал Gematsu, первоначальная редакция анонса предзаказов содержала ещё и дату выхода игры. Согласно утечке, Reanimal поступит в продажу 13 февраля 2026 года для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

По всей видимости, официальное объявление даты релиза Reanimal прозвучит на Xbox Partner Preview. Презентация стартует в 21:00 по московскому времени и будет также включать новый взгляд на игру.

Напомним, события Reanimal развернутся на острове, некогда приходившемся домом мальчику и девочке, которые теперь пытаются выбраться из этого кошмара и спасти пропавших друзей.

Обещают опасное путешествие в мире безумных чудовищ и измученных, но несгибаемых детей, локальный и онлайновый кооператив на двоих, а также полный перевод на русский. На ПК и консолях доступна демоверсия.