Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews

3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники подготовил небольшую подборку устройств, которая может быть полезной для тех, кто хотел бы с выгодой сделать покупку «Чёрную пятницу», когда товары предлагаются со значительными скидками

Ультратонкий магнитный пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 Qi2 10 000 мA·ч

Реклама | ООО «НЬЮ ВОРЛД» ИНН 7726406250

Пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 Qi2 10 000 мA·ч — идеальный вариант для тех, кто ценит стиль и практичность. Тонкий и лёгкий — весит всего 170 г и имеет толщину 1,3 см. Прочный алюминиевый корпус с плавными 5D-краями, внутренняя часть с покрытием из силикона защищает смартфон от царапин. Графеновое охлаждение и умная система защиты обеспечивают стабильную и безопасную работу. Заряжает два устройства одновременно: до 27 Вт по кабелю и до 15 Вт беспроводным способом, поддерживает сквозную зарядку.

Цена Baseus PicoGo AM41 Qi2 10 000 мAч — 3599 руб.

PCCooler KN1000 — надёжный блок питания

Реклама | ООО «Флюенс Технолоджи Груп» УНП 691700268

KN1000 — современный, полностью модульный, киловаттный блок питания, который создан для надёжного обеспечения электроэнергией ПК укомплектованных самыми последними GPU. Блок питания соответствует требованиям сертификата 80 Plus Gold, спецификации ATX 3.1, отвечает требованиям стандарта PCIe 5.1 и оснащён честным разъёмом 12V 2x6. В KN1000 используются оригинальные японские конденсаторы 105C. Комплект поставки включает в себя два независимых кабеля для питания CPU по линиям 12 В.

Цена PCCooler KN1000 — 9060 руб.

Монитор TESLA Q2722DFG

Реклама | ООО «Открытые технологии» ИНН 5405255422

27-дюймовый изогнутый 2K-монитор TESLA Q2722DFG создан для игрового комфорта. В мониторе используется VA-матрица — высокая контрастность и глубокие чёрные цвета. За чёткую и плавную игровую картинку отвечают настраиваемая гамма, частота 165 Гц и время отклика 2 мс, а также технологии FreeSync/G-Sync и MPRT. Монитор подходит для работы с текстами и таблицами, а также просмотра видео — HDR делает цвета глубокими и насыщенными. Купить монитор со скидкой 10% позволит промокод TESLA27 (действует до 07.12.2025).

Цена TESLA Q2722DFG — 14 399 руб.

Смартфон Infinix HOT 60 Pro+

Реклама | INFINIX MOBILITY LIMITED ИНН 27/63026833

Смартфон HOT 60 Pro+ подойдёт тем, кто ищет лёгкий, надёжный девайс с хорошей автономностью и оптимальным сочетанием цены и качества. Устройство толщиной всего 5,95 мм является самым тонким в мире смартфоном с 3D-изогнутым экраном. Многообразие цветов позволит вам найти для себя идеальный вариант и эффектно выглядеть на фоне окружающих. Модель представлена в чёрном, серебристом, коралловом, фиолетовом, зелёном и жёлтом цветах. Смартфон весит всего 155 г и почти не ощущается в руке. Широкий набор ИИ-инструментов превращает его в незаменимого помощника в повседневной жизни, а защита от пыли и влаги по стандарту IP65 гарантирует, что он надолго останется с вами.

Цена Infinix HOT 60 Pro+ — 18 999 руб.

Подробнее об устройстве
Виниловый проигрыватель Alive Audio Magna Black

Реклама | ООО «Бизнес-Фабрика» ИНН 7714631170

Alive Audio Magna — виниловый проигрыватель, который соединяет классику винила и современное удобство. Погрузитесь в теплый, насыщенный звук пластинок и наслаждайтесь любимой музыкой в высочайшем качестве. Главная особенность модели — полный автомат. Вам нужно лишь нажать кнопку — проигрыватель сам начнёт и закончит воспроизводить пластинку. Alive Audio Magna — это лаконичный дизайн; закруглённый корпус из дерева; звукосниматель Audio-Technica AT91; полный автомат, включая тонарм — нажал и слушаешь; поддержка подключения Bluetooth к любым колонкам; поддержка пластинок 7 и 12 дюймов; встроенный фонокорректор.

При указании промокода 3dnews15 покупатель получит скидку в размере 15 %.

Цена Alive Audio Magna Black — 24 990 руб.

Робот-пылесос ilife T60s

Реклама | ООО «НМС ХОЛДИНГ» ИНН 9703105042

ilife T60s — робот-пылесос с искусственным интеллектом, который подберёт наиболее подходящий режим уборки помещения с тщательной очисткой труднодоступных мест под мебелью и вдоль плинтусов, не оставив ни соринки на полу.

Инновационный алгоритм с имитацией ручного протирания поможет удалить даже самые застарелые пятна, а система навигации с камерой и двойным 3D-линейным лазером — избежать столкновений с мебелью, предметами на полу и домашними питомцами. Док-станция автоматически опорожнит пылесборник, вымоет и высушит швабру, а также наполнит бак с водой. Также есть антибактериальная система полного цикла. Режим работы робота-пылесоса можно задать в приложении. ilife T60s отлично подходит для занятых людей, владельцев домашних животных и любителей техники

Цена ilife T60s — 42 509 руб.

Монитор MSI MAG 322URDF E16

Реклама | ООО «ЭмЭсАй Компьютер» ИНН 7715777310

Монитор MAG 322URDF — это портал в мир максимальной детализации и невероятной плавности. 32-дюймовая панель 4K UHD демонстрирует картинку высокой чёткости и насыщенности. Режим 320 Гц FHD и время отклика 0.1 мс обеспечивают молниеносную скорость, необходимую для динамичных сражений в современных шутерах, а благодаря поддержке HDMI 2.1 монитор способен раскрыть и потенциал игровых консолей последнего поколения (PS5, Xbox Series X|S). Это решение без компромиссов: размер, резкость, цвет и скорость.

Цена MSI MAG 322URDF E16 — 47 999 руб.

Ноутбук GIGABYTE GAMING A16

Реклама | ООО «Ситилинк» ИНН 7718979307

Ноутбук подойдет и геймерам, и студентам. Ryzen 7 260 плюс новая RTX 5050 — отличное комбо для игр и контента. В комплекте — FHD+ IPS-дисплей с тонкими рамками на 165 Гц для сочной картинки, SSD-накопитель на 1 Тбайт и легендарное охлаждение WINDFORCE. И всё это в обновленном стильном корпусе с раскладкой на 180° на все случаи жизни! Особая магия — ИИ-помощник GiMATE. Позволит голосом настраивать ПК, защитит данные от взоров посторонних и даже поможет с генерацией изображений. Что-то на богатом? Удивим!

Цена GIGABYTE GAMING A16 — 89 990 руб.

Монитор DIGMA PRO Vision L

Реклама | ООО "Мерлион" ИНН 7719269331

Главной особенностью DIGMA PRO Vision L является QD OLED-матрица с глубиной цвета 10 бит: она передаёт насыщенные оттенки и глубокий чёрный цвет, что важно для просмотра фильмов и творческих задач. Частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс дают плавную картинку без размытия в быстрых сценах. Эргономичная подставка позволяет регулировать не только наклон, но и высоту. Технологии Flicker Free и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза при долгой работе. Монитор Vision L станет отличным решением для геймеров, дизайнеров и всех, кто ценит качество изображения и плавность движений.

Цена DIGMA PRO Vision L — 99 990 руб.

Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Compleate

Реклама | Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., Reg.number: 91120118MA06YD134Q

Флагманский робот-пылесос Dreame имеет мощность всасывания 20 000 Па. Сдвоенные щетки системы HyperStream избавляют от наматывания волос. При помощи робоножек он преодолевает препятствия до 6 см, а технологии MopExtend RoboSwing и SideReach обеспечивают чистоту в углах. Он умеет выдвигать боковую щётку и одну из швабр, чтобы не оставлять после себя неубранных участков. При этом он объезжает препятствия на пути за счёт использования 3D-сканирования на основе структурированного света и системы Al Action. Компьютерное зрение помогает пылесосу распознавать до 200 разных предметов. После уборки робот приступает к самоочистке на базе. Моет швабры водой с температурой 80 °С и сушит их горячим воздухом.

Dreame X50 Ultra Compleate — 119 990 руб.

Подробнее об устройстве
Телевизор TCL 75C7K Премиум QD-Mini LED

Реклама | ООО «ТИЭСЭЛ РУС» ИНН 9704048397

TCL 75C7K — премиальный QD-Mini LED телевизор с глубоким чёрным цветом и высокой контрастностью благодаря матрице Crystal Glow HVA и 1248 зонам локального затемнения. Пиковая яркость до 3000 кд/м2, широкая цветопередача, поддержка всех HDR-форматов и нативная частота обновления 144 Гц делают модель идеальной для фильмов, спорта и игр. За звук отвечает система Audio by Bang & Olufsen.

Цена TCL 75C7K Премиум QD-Mini LED — 129 999 руб.

