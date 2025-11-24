Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews

Робот-пылесос ilife T60s

ilife T60s — робот-пылесос с искусственным интеллектом, который подберёт наиболее подходящий режим уборки помещения с тщательной очисткой труднодоступных мест под мебелью и вдоль плинтусов, не оставив ни соринки на полу.

Инновационный алгоритм с имитацией ручного протирания поможет удалить даже самые застарелые пятна, а система навигации с камерой и двойным 3D-линейным лазером — избежать столкновений с мебелью, предметами на полу и домашними питомцами. Док-станция автоматически опорожнит пылесборник, вымоет и высушит швабру, а также наполнит бак с водой. Также есть антибактериальная система полного цикла. Режим работы робота-пылесоса можно задать в приложении. ilife T60s отлично подходит для занятых людей, владельцев домашних животных и любителей техники

Цена ilife T60s — 42 509 руб.