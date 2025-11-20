Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение

Google представила Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) — усовершенствованную модель для создания и редактирования изображений, созданную на базе Gemini 3 Pro. Компания описывает её как инструмент, который «превратит ваши идеи в дизайн студийного качества с беспрецедентным контролем, безупречной визуализацией текста и расширенными знаниями о мире».

Для того, чтобы использовать Nano Banana Pro в Gemini App, нужно выбрать режим «Думающая», который включает Gemini 3 Pro, а затем в инструментах выбрать «создать изображение». Попробовать возможности модели можно бесплатно.

Google заявляет, что Nano Banana Pro поможет создавать насыщенную контекстом инфографику и диаграммы для визуализации информации в режиме реального времени, например, погоды или спортивных событий. А возможность отображать читаемый текст прямо на изображении — будь то короткий слоган или длинный абзац — делает её подходящей для создания плакатов или приглашений на различных языках.

Модель также поддерживает объединение нескольких элементов в единую композицию, используя до 14 изображений и до пяти человек.

Для Nano Banana Pro также заявлены расширенные возможности редактирования. Можно выбрать и локально отредактировать любую часть изображения, настроить ракурсы камеры, добавить эффект боке, изменить фокус, цветовую гамму или изменить освещение с дневного на ночное.

Поддерживаются разрешения до 4K с различными соотношениями сторон.

Изображения, созданные или отредактированные с помощью модели Nano Banana Pro, будут содержать встроенные метаданные C2PA. Это должно упростить обнаружение созданного генеративным ИИ контента или дипфейков в результатах поиска и лентах социальных сетей.

Пользователи бесплатной версии Nano Banana Pro будут ограничены квотой. Для доступа ко всем функциям требуется подписка Google AI Plus, Pro и Ultra. Режим ИИ также доступен в «Google Поиске» в США при наличии подписки на Google AI Pro или Ultra, а также по всему миру — для пользователей ИИ-блокнота NotebookLM.