Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI запустила групповые чаты в ChatGP...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске функции групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей, независимо от того, используют ли они бесплатный тариф или планы Go, Plus и Pro. Это решение последовало спустя неделю после начала пилотного тестирования в отдельных регионах, включая Японию и Новую Зеландию.

Источник изображений: OpenAI

Источник изображений: OpenAI

Новый режим, как стало известно изданию TechCrunch, позволяет вести совместные беседы с участием ChatGPT в одном общем чате. По словам представителей OpenAI, это превращает сервис из индивидуального ассистента в пространство, где друзья, коллеги или члены семьи могут вместе планировать, создавать контент и принимать решения. ИИ при этом помогает искать информацию, обобщать данные и сравнивать варианты результатов.

В одном групповом чате могут участвовать до 20 человек, при условии что они приняли приглашение. При этом личные настройки и память остаются приватными для каждого участника. Чтобы создать групповой чат, пользователю необходимо нажать на значок с изображением людей и добавить участников напрямую или через ссылку. Все приглашённые должны заполнить краткий профиль с указанием имени, логина и аватара. При добавлении нового участника в уже существующий чат создаётся отдельная копия диалога, а исходная беседа сохраняется без изменений.

ChatGPT умеет определять, когда ему уместно вмешиваться в диалог, а когда лучше оставаться в стороне. Пользователи также могут упомянуть его с помощью тега ChatGPT, чтобы получить ответ. Кроме того, ИИ может реагировать на сообщения при помощи эмодзи и использовать аватары участников при обращении к ним.

Напомним, анонс совместных чатов последовал менее чем через две недели после выпуска модели GPT 5.1, включающей версии Instant и Thinking. В сентябре OpenAI также представила новую версию видеогенератора Sora, в которой пользователи могут генерировать видеоролики с самим собой и делиться ими в ленте, работающей по алгоритму, схожему с TikTok.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» с чат-ботом и умным помощником
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз
Теги: openai, chatgpt, чат-бот
openai, chatgpt, чат-бот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру 34 мин.
Google запустила кросс-платформенный обмен файлами между Android и iOS 36 мин.
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill 8 ч.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 8 ч.
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все 8 ч.
Сицилийское кино, фоторежим и новый контент: для Mafia: The Old Country вышло крупное обновление «Прогулка» 9 ч.
Pornhub призвал Apple, Google и Microsoft встроить проверку возраста прямо в смартфоны и ПК 11 ч.
За несколько часов до официального анонса THQ Nordic проговорилась о дате выхода Reanimal — кооперативного хоррора от авторов Little Nightmares 11 ч.
Спустя всего месяц Battlefield 6 вырвалась в лидеры самых продаваемых игр за 2025 год в США 11 ч.
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты 12 ч.
В США предъявлены обвинения четверым предполагаемым организаторам контрабанды ускорителей Nvidia в Китай 42 мин.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: начало 6 ч.
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок 10 ч.
IBM и Cisco к концу 30-х годов создадут интернет для котов Шрёдингера — квантовый и запутанный 10 ч.
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии 11 ч.
Redragon выпустила Impact M908 SE — игровую мышь за $33 с 18 программируемыми кнопками для поклонников MMO 12 ч.
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе 12 ч.
Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G 12 ч.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 13 ч.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 14 ч.