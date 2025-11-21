OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске функции групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей, независимо от того, используют ли они бесплатный тариф или планы Go, Plus и Pro. Это решение последовало спустя неделю после начала пилотного тестирования в отдельных регионах, включая Японию и Новую Зеландию.

Новый режим, как стало известно изданию TechCrunch, позволяет вести совместные беседы с участием ChatGPT в одном общем чате. По словам представителей OpenAI, это превращает сервис из индивидуального ассистента в пространство, где друзья, коллеги или члены семьи могут вместе планировать, создавать контент и принимать решения. ИИ при этом помогает искать информацию, обобщать данные и сравнивать варианты результатов.

В одном групповом чате могут участвовать до 20 человек, при условии что они приняли приглашение. При этом личные настройки и память остаются приватными для каждого участника. Чтобы создать групповой чат, пользователю необходимо нажать на значок с изображением людей и добавить участников напрямую или через ссылку. Все приглашённые должны заполнить краткий профиль с указанием имени, логина и аватара. При добавлении нового участника в уже существующий чат создаётся отдельная копия диалога, а исходная беседа сохраняется без изменений.

ChatGPT умеет определять, когда ему уместно вмешиваться в диалог, а когда лучше оставаться в стороне. Пользователи также могут упомянуть его с помощью тега ChatGPT, чтобы получить ответ. Кроме того, ИИ может реагировать на сообщения при помощи эмодзи и использовать аватары участников при обращении к ним.

Напомним, анонс совместных чатов последовал менее чем через две недели после выпуска модели GPT 5.1, включающей версии Instant и Thinking. В сентябре OpenAI также представила новую версию видеогенератора Sora, в которой пользователи могут генерировать видеоролики с самим собой и делиться ими в ленте, работающей по алгоритму, схожему с TikTok.