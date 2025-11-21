Foxconn и OpenAI будут совместно разрабатывать оборудование для центров обработки данных

Поскольку стартап OpenAI в поиске партнёров для развития инфраструктуры искусственного интеллекта отличается завидной «всеядностью», тайваньской компании Foxconn не удалось избежать участи превращения в одного из союзников создателей ChatGPT. Компании будут совместно разрабатывать серверное оборудование для центров обработки данных, выпускаемое в США.

Foxconn удалось превратиться благодаря буму ИИ в крупнейшего контрактного производителя серверного оборудования для профильных ЦОД, важнейшим партнёром этого тайваньского производителя на данном направлении остаётся Nvidia. При разработке соответствующего оборудования будет учитываться возможность его локального производства в США с привлечением компонентов от местных поставщиков. Для OpenAI это важно, поскольку стартап нацелен на первоочередное развитие своих вычислительных мощностей именно в США. Foxconn располагает сборочными площадками в Висконсине, Огайо, Техасе, Вирджинии и Индиане.

Договорённости между OpenAI и Foxconn при этом остаются достаточно гибкими. Первая не обязана покупать исключительно оборудование, выпущенное Foxconn, но OpenAI получит право первоочередного тестирования новых образцов с возможностью выкупа первых серийных партий. Foxconn уже снабжает своим серверным оборудованием напрямую компании Google, Microsoft и Amazon (AWS). Сотрудничество с OpenAI, помимо прочего, позволит лучше понимать потребности рынка и учитывать пожелания клиентов при проектировании оборудования нового поколения. По оценкам руководства Foxconn, в следующем году мировой рынок ИИ-серверов удвоит свои обороты по сравнению с текущим годом.