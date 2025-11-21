ИИ-ассистент Gemini стал доступен пользователям Google Android Auto

Автопроизводители уже начали интегрировать возможности искусственного интеллекта в бортовые системы своих машин, но платформа Google Android Auto с этой точки зрения предлагает более широкие возможности с точки зрения распространения и простоты использования. Ассистент Gemini теперь поддерживается для Android Auto, позволяя автомобилистам вести диалоги и управлять различными полезными приложениями.

По словам представителей Google, ассистент Gemini позволяет вести диалоги в свободной форме и запоминает их структуру и содержание, а также может использоваться для сложного управления смежными приложениями. Сама платформа Android Auto позволяет проецировать рабочий стол смартфона на дисплей головного устройства автомобиля, интеграция с Gemini теперь даёт водителям возможность вести речевые диалоги с ИИ-помощником Google. Вызов ассистента осуществляется нажатием на клавишу управления микрофоном на дисплее бортовой развлекательной системы, либо удержанием клавиши активации голосового управления на рулевом колесе автомобиля — при её наличии. Кроме того, вызвать Gemini можно фразой «Hey Google».

Пользователям Apple CarPlay и по совместительству владельцам iPhone ассистент Google Gemini доступен не будет. На следующем этапе Google планирует внедрить поддержку Gemini на уровне головных устройств автомобилей, работающих под управлением Android. В частности, Polestar уже собирается реализовать такую интеграцию через будущее программное обновление.

Ассистент Gemini обладателям сопряжённых с бортовой системой смартфонов под управлением Android позволит делать выжимку из непрочитанных электронных писем, формировать напоминания в календаре, осуществлять рассылку сообщений контактам и помогать в поиске нужных мест в окрестностях с учётом определённых критериев. При всём этом водителю не нужно будет отводить взгляд от дороги или убирать руки с руля. Примечательно, что приложения из экосистемы Samsung тоже будут поддерживаться. Скучающим в дальней дороге, при условии наличия связи, Gemini позволит поддержать долгую беседу на различные темы. Запросы по поиску музыкальных произведений для прослушивания также могут составляться в достаточно свободной форме. Поддержка Gemini для Android Auto предусмотрена с этой недели по всему миру, с использованием 45 языков. Владельцам смартфонов нужно будет только установить приложение Gemini.