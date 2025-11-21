Сегодня 21 ноября 2025
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage

Вслед за непредвиденной задержкой французский издатель и разработчик Ubisoft всё-таки представил отчёт за первую половину текущего финансового года. Вопреки подозрениям, перенос публикации не был связан с важным анонсом.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По словам гендиректора Ива Гиймо (Yves Guillemot), задержка финансового отчёта была обусловлена тем, что новая команда аудиторов Ubisoft решила, что выручка от одного из партнёров за предыдущий фискальный год должна классифицироваться иначе.

В результате Ubisoft превысила установленный лимит соотношения чистого долга к основной прибыли, в связи с чем компании пришлось срочно потратить более €286 млн, чтобы погасить часть займов и снизить этот показатель.

Тем временем анонсированная в октябре сделка с китайским IT-гигантом Tencent, в рамках которой Ubisoft открыла Vantage Studios — новый «творческий дом» Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, — близка к завершению.

Tencent (владеет 25 % акций Vantage Studios) инвестировала в новое предприятие €1,16 млрд. Ubisoft ожидает закрытия транзакции в ближайшие дни. Гиймо подчеркнул, что «все предварительные условия были выполнены».

С начала 2025 пользователи провели в играх Assassin’s Creed больше времени, чем по итогам двух предыдущих лет

С начала 2025 года пользователи провели в играх Assassin's Creed больше времени, чем по итогам двух предыдущих лет

Также в отчёте Ubisoft обмолвилась, что результаты игр франшизы Assassin's Creed (и в частности Shadows) превзошли ожидания, а аудитория Assassin's Creed Mirage на фоне выхода бесплатного аддона Valley of Memory превысила 10 млн игроков.

Ubisoft также упомянула, что в первом квартале 2026 года планирует выпуск четырёх игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и некой неанонсированной. По слухам, это ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag.

