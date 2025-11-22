Отрицание пузыря основателем Nvidia не помешало акциям бигтехов завершить неделю сильным падением

Основатель и бессменный лидер Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в момент публикации квартальной отчётности компании приложил немало усилий к убеждению участников фондового рынка в отсутствии признаков формирования «пузыря», и на короткое время его оптимизма хватило, чтобы котировки компаний технологического сектора пошли вверх, но неделю они всё равно завершили заметным снижением.

Как отмечает CNBC, все эмитенты из так называемой «великолепной семёрки», за исключением Alphabet, по итогам недели ушли «в минус» по динамике курса своих акций, а с максимальными потерями столкнулись Nvidia, Amazon и Microsoft. Два последних облачных гиганта стали антилидерами, потеряв в курсовой стоимости своих акций 6 и 7 % за неделю соответственно. Alphabet удалось пойти «против течения» и увеличить стоимость своих акций на 8 %. Во многом это обусловлено реакцией рынка на выход ИИ-ассистента Gemini 3.

Акции Oracle просели на 11 %, хотя ранее их взлёт на какое-то время сделал основателя компании Ларри Эллисона (Larry Ellison) богатейшим человеком планеты. Акции производителей полупроводниковых компонентов на этой неделе тоже серьёзно потеряли в цене. AMD и Micron каждая столкнулись с просадкой котировок более чем на 16 %, акции Marvell Technology снизились в цене на 20 %. Облачный провайдер CoreWeave по динамике своих акций сильно зависит от Nvidia, а потому первоначальный взлёт котировок сменился их снижением на 7 %.

Инвесторы всё сильнее выражают беспокойство по поводу признаков формирования биржевого пузыря, поскольку огромные суммы капитальных вложений в инфраструктуру искусственного интеллекта пока не сопровождаются пропорциональными прогнозами по извлечению прибыли. Ситуация усугубляется тем, по мнению некоторых экспертов, что облачные гиганты ради более красивых финансовых показателей искусственно растягивают сроки амортизации серверного оборудования, используемого в специализированных ЦОД. Все эти накапливаемые противоречия могут рано или поздно привести к обвалу фондового рынка, как считают скептики.