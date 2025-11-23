В условиях растущего дефицита поставщики памяти переходят на долгосрочные контракты

Как поясняет Business Korea, в нормальных условиях цены по контрактам на поставку микросхем памяти обычно обсуждались между клиентами и продавцами каждый месяц или раз в квартал, но теперь поставщики готовы заключать контракты лишь сроком от шести месяцев и более. Уже сейчас сложно найти возможность заключения контракта на 2026 год, речь обычно идёт о поставках 2027 года.

По оценкам опрошенных Business Korea экспертов, нынешний бум на рынке памяти демонстрирует более высокий спрос по сравнению с суперциклом 2017 года. Крупные клиенты в сегменте HBM, такие как Nvidia, уже давно перешли на заключение контрактов с Samsung и SK hynix сроком на один год. В последнее время подобная практика также стала нормой и в сегменте DRAM.

Исторически переговоры по корректировке цен в рамках контрактов на поставку DRAM проводились ежемесячно, но в текущем полугодии поставщики начали увеличивать сроки действия контрактов. С одной стороны, это позволяет поставщикам получить некоторые гарантии выкупа продукции клиентами на длительный срок и обеспечить себе приемлемую прибыльность. С другой стороны, у покупателей появляется возможность зафиксировать цены на более продолжительный период, чем обычно, хотя по итогам заключения сделки цены и оказываются выше действующих. В условиях дефицита и роста цен на память им такой подход тоже выгоден. Например, Samsung Electronics недавно решила поднять цены более чем на 40 %, поэтому обе стороны в подобных сделках пытаются подстраховаться. Как правило, крупнейшие поставщики памяти весь объём продукции на следующий год уже распределили по контрактам.