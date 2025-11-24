Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5

Глава Tesla в этом месяце уже уделял достаточно внимания графику подготовки к анонсу новых поколений фирменных процессоров, подчеркнув, что первые образцы AI5 появятся в следующем году, но массовым производством чипов этой модели Samsung и TSMC смогут заняться не ранее 2027 года. На днях он добавил, что разработка AI5 будет завершена через несколько месяцев.

Рассуждая о процессе подготовки AI5 и будущих поколений чипов к анонсу, Илон Маск (Elon Musk) на страницах социальной сети в конце прошлой недели счёл нужным напомнить, что в составе Tesla уже много лет действует команда инженеров по разработке передовых чипов, способных ускорять искусственный интеллект. Стараниями этой группы специалистов уже создано несколько миллионов ИИ-чипов, которые эксплуатируются в составе электромобилей и центров обработки данных. По словам Маска, эти чипы позволяют Tesla оставаться лидером в реальном применении ИИ.

Сейчас в электромобилях Tesla используются процессоры поколения AI4, цифровой проект AI5 будет полностью готов через несколько месяцев, а разработка AI6 уже идёт полным ходом. При этом компания продолжает принимать на работу желающих принять участие в создании таких чипов, как напомнил Маск. Глава Tesla полон решимости перейти на ежегодный выпуск нового поколения чипов для ИИ, превратив компанию в крупнейшего поставщика ИИ-компонентов в мире.

Распространение таких чипов пойдёт на пользу всему человечеству, как убеждён Маск, поскольку они позволят спасть миллионы жизней, предотвращая ДТП силами бортовых систем электромобилей, а также предоставляя людям качественную медицинскую помощь благодаря профильному применению человекоподобных роботов Optimus. В конце своего импровизированного послания публике Маск добавил, что от соискателей на должность разработчиков чипов в настоящее время требуются навыки использования ИИ для непосредственно разработки таких чипов.

С такими специалистами в команде Tesla Маск лично общается на еженедельной основе, встречаясь по вторникам и субботам. В дальнейшем, после завершения разработки AI5, субботние встречи будут отменены.