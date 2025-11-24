Сегодня 24 ноября 2025
ASML в 2023 году предлагала властям США шпионить за китайскими клиентами

Американские санкции в сфере поставок литографического оборудования ASML в Китай вводились поэтапно, переключившись с передового EUV-оборудования на менее продвинутое DUV. По некоторым данным, ASML в 2023 году злоупотребила доверием американской стороны, а когда это вскрылось, предложила США шпионить за китайскими клиентами.

Источник изображения: ASML

Подобные нюансы стали известны благодаря выходу книги «De belangrijkste machine ter wereld», написанной двумя бывшими журналистами Bloomberg, на которых ссылаются нидерландские СМИ. Как утверждают авторы, переговоры об усилении ограничений на поставку DUV-сканеров ASML начались с американской стороной в январе 2023 года, непосредственно ограничения были поэтапно введены в период с сентября того же года до января 2024 года. Согласно неофициальным договорённостям между США и Нидерландами, ASML в тот период не могла брать новые заказы на поставку DUV-сканеров в Китай, но при этом могла отгружать те, за которые уже получила предоплату по ранее заключённым контрактам.

По данным источника, к ноябрю 2023 года выяснилось, что ASML резко увеличила объёмы поставок литографических сканеров в Китай, нарушив тем самым негласные договорённости с США. Премьер-министром Нидерландов в то время был Марк Рютте (Mark Rutte), а компанию ASML возглавлял Петер Веннинк (Peter Wennink). Первый отчитал руководителя ASML за нарушение договорённостей с США, а последний якобы проявил инициативу и предложил использовать доступ инженеров ASML к проданному в КНР оборудованию для сбора информации о планах китайских производителей чипов и текущем положении дел в отрасли. Тем самым, глава ASML пытался «искупить вину» перед американскими партнёрами.

Представители компании назвали данный эпизод «некорректным отображением событий» и подчеркнули, что подобных предложений со стороны ASML никогда не поступало. Непосредственно Веннинк в написании книги участия не принимал и отказался комментировать профильные публикации в нидерландской прессе. Марк Рютте с октября прошлого года возглавляет НАТО.

Источник:

Теги: asml, сша, китай, санкции, производство микросхем
