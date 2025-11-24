Нехватка инженеров в полупроводниковой отрасли Азии не может быть устранена диким ростом зарплат

Многие регионы планеты, рассчитывающие на гармоничное развитие местной полупроводниковой отрасли, сталкиваются с серьёзной нехваткой специалистов. На этом фоне зарплаты с данной сфере стремительно растут, но таких узконаправленных стимулов может быть недостаточно для решения проблемы дефицита кадров на системном уровне.

По крайней мере, в азиатских странах с развитой полупроводниковой промышленностью, как поясняет автор публикации на страницах Financial Times, в долгосрочной перспективе на дефицит кадров будет влиять демографический фактор, выражающийся в планомерном сокращении численности трудоспособного населения. В Южной Корее, например, коэффициент рождаемости по итогам прошлого года не превысил 0,75, тогда как для поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1. На Тайване он также едва дотягивает до 0,9, поэтому в обоих регионах в ближайшие годы будет ощущаться нехватка рабочей силы.

Молодые люди в той же Южной Корее, например, сейчас выражают заинтересованность в работе в полупроводниковой промышленности, поскольку в последние годы зарплаты в ней заметно выросли. Та же SK hynix, например, начала выплачивать премии, которые достигают 15 ежемесячных окладов, а у сотрудников TSMC на Тайване среднее увеличение заработной платы за предыдущие пять лет составило около 45 %. Премия сотрудников нередко привязана к операционной прибыли компании, часть вознаграждения выдаётся акциями, что в условиях роста капитализации создаёт дополнительные стимулы для сохранения штата ценных специалистов. Им предлагается гибкий график работы, хотя специфика бизнеса TSMC и подразумевает, что в случае возникновения нештатных ситуаций сотрудников могут вызвать на работу посреди ночи для сокращения простоев оборудования.

Китай тоже не желает отставать от соседей по региону, но нехватку квалифицированных инженеров в краткосрочной перспективе пытается решить за счёт переманивания специалистов из-за рубежа. Они могут претендовать не только на повышение зарплаты на десятки процентов, а порой и сотни, но и предоставление жилья на льготных условиях.

Хотя высокие зарплаты в полупроводниковой отрасли в ближайшие годы должны сохраниться, к решению проблемы дефицита кадров должны подключаться и государства, поскольку количество вакансий увеличивается быстрее, чем вузы наращивают объёмы подготовки специалистов. Более того, молодого трудоспособного населения в Азии становится всё меньше с каждым поколением. На одном только Тайване в мае этого года потребность в сотрудниках полупроводниковой отрасли измерялась 34 000 вакансий. Новые предприятия по выпуску чипов строятся и за пределами азиатского региона, дополнительно увеличивая потребность в кадрах. В период с 2023 по 2030 годы на строительство новых предприятий будет направлено почти $1 трлн, а дефицит кадров в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учёта Китая превысит 200 000 человек.