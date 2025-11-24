Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия

При Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) компания Intel слишком много денег тратила на строительство предприятий по производству чипов и освоение новых техпроцессов, что в итоге и привело к его отставке с поста генерального директора. Теперь он не стесняется заявить, что на возрождение национальной полупроводниковой промышленности в США уйдут десятилетия, а не годы.

Такое заявление Гелсингер сделал в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review во время своего визита в Токио в статусе генерального партнёра инвестиционного фонда Playground Global. Важность азиатского региона для мировой полупроводниковой промышленности бывший глава Intel выделил высказыванием о том, что если бы у него было всего два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию.

Первый из регионов создал за четыре десятилетия самодостаточную инфраструктуру по производству чипов и электроники, а второй располагает конкурентными производствами оборудования и химикатов, которые нужны для выпуска полупроводниковых компонентов. Преимущество Тайваня, по словам Гелсингера, заключается в высочайшей скорости реализации проектов: «Я иногда шучу, что ты можешь сформулировать идею за завтраком, к обеду уже будет готов прототип, а к ужину начнётся производство».

Гелсингер не сомневается, что усилия американских властей и компаний по возрождению национальной полупроводниковой отрасли принесут свои плоды, но на это уйдут десятилетия, а не годы. При этом проблема разницы в затратах на запуск производства чипов на Тайване и в США не так велика, как принято считать, по словам Гелсингера. Оборудование для выпуска чипов стоит одинаково в обоих регионах, а разницу в зарплатах постепенно нивелирует автоматизация труда. Переживать по поводу дефицита кадров в США тоже не стоит, учитывая численность населения в районе 340 млн человек, как подчеркнул бывший глава Intel.

Он также предрекает насыщенные событиями два или три десятилетия эре искусственного интеллекта. Сейчас отрасль находится в самом начале этого пути. Главным препятствием на пути её активного развития является нехватка энергетических мощностей. Спрос на ИИ растёт в два раза ежегодно, а генерирующие мощности на планете увеличиваются от силы на 4–5 % ежегодно. В потребительском секторе, по его мнению, человекоподобные роботы появятся ещё не скоро, а вот в промышленности они начнут применяться раньше. Проблема во многом заключается в сложности обучения этих роботов под условия окружающей среды, которые в бытовом применении гораздо более разнообразны и непредсказуемы.

Рассуждая о влиянии геополитики на технический прогресс, Гелсингер выразил уверенность, что последний всегда проложит себе путь: «Геополитика никогда не являлась определяющим фактором в технологической гонке. Единственный способ в ней победить — быть лидером непосредственно в технологии».