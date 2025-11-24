Сегодня 24 ноября 2025
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия

При Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) компания Intel слишком много денег тратила на строительство предприятий по производству чипов и освоение новых техпроцессов, что в итоге и привело к его отставке с поста генерального директора. Теперь он не стесняется заявить, что на возрождение национальной полупроводниковой промышленности в США уйдут десятилетия, а не годы.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Такое заявление Гелсингер сделал в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review во время своего визита в Токио в статусе генерального партнёра инвестиционного фонда Playground Global. Важность азиатского региона для мировой полупроводниковой промышленности бывший глава Intel выделил высказыванием о том, что если бы у него было всего два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию.

Первый из регионов создал за четыре десятилетия самодостаточную инфраструктуру по производству чипов и электроники, а второй располагает конкурентными производствами оборудования и химикатов, которые нужны для выпуска полупроводниковых компонентов. Преимущество Тайваня, по словам Гелсингера, заключается в высочайшей скорости реализации проектов: «Я иногда шучу, что ты можешь сформулировать идею за завтраком, к обеду уже будет готов прототип, а к ужину начнётся производство».

Гелсингер не сомневается, что усилия американских властей и компаний по возрождению национальной полупроводниковой отрасли принесут свои плоды, но на это уйдут десятилетия, а не годы. При этом проблема разницы в затратах на запуск производства чипов на Тайване и в США не так велика, как принято считать, по словам Гелсингера. Оборудование для выпуска чипов стоит одинаково в обоих регионах, а разницу в зарплатах постепенно нивелирует автоматизация труда. Переживать по поводу дефицита кадров в США тоже не стоит, учитывая численность населения в районе 340 млн человек, как подчеркнул бывший глава Intel.

Он также предрекает насыщенные событиями два или три десятилетия эре искусственного интеллекта. Сейчас отрасль находится в самом начале этого пути. Главным препятствием на пути её активного развития является нехватка энергетических мощностей. Спрос на ИИ растёт в два раза ежегодно, а генерирующие мощности на планете увеличиваются от силы на 4–5 % ежегодно. В потребительском секторе, по его мнению, человекоподобные роботы появятся ещё не скоро, а вот в промышленности они начнут применяться раньше. Проблема во многом заключается в сложности обучения этих роботов под условия окружающей среды, которые в бытовом применении гораздо более разнообразны и непредсказуемы.

Рассуждая о влиянии геополитики на технический прогресс, Гелсингер выразил уверенность, что последний всегда проложит себе путь: «Геополитика никогда не являлась определяющим фактором в технологической гонке. Единственный способ в ней победить — быть лидером непосредственно в технологии».

Источник:

intel, пэт гелсингер, интервью, сша, производство микросхем
