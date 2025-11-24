Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта»

Вышедшие после релиза The Witcher 3: Wild Hunt карточные ответвления «Гвинт» и «Кровная вражда» стали для CD Projekt Red относительно успешным экспериментом, однако продолжать его польская студия в ближайшее время не намерена.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в интервью PC Gamer рассказал, что на «определённом этапе» было принято решение отойти от разработки ответвлений и сосредоточиться на ключевых релизах.

Другими словами, в ближайшие годы от CD Projekt Red стоит ждать лишь The Witcher 4 (не раньше 2027 года), Cyberpunk 2 (сиквел Cyberpunk 2077) и загадочную RPG с открытым миром под кодовым названием Hadar.

По словам Новаковского, в будущем CD Projekt Red может вновь взяться за создание ответвлений, но пока, с учётом текущей структуры компании, от намеченного плана (фокус на крупных релизах) руководство отходить не хочет.

Пока основные команды CD Projekt Red заняты производством будущих флагманских игр, проекты поменьше польская студия доверила второстепенным или сторонним коллективам.

Поглощённая в апреле студия The Molasses Flood трудится над нелинейным сетевым экшеном по «Ведьмаку» (кодовое название Sirius), а основанная выходцами из CDPR польская Fool's Theory делает ремейк первой The Witcher (Canis Majoris).

Кроме того, в разработке у Scopely находится неизвестная игра по одной из франшиз CD Projekt, а сама CD Projekt вдобавок ведёт производство двух секретных игр, о которых пока никто ничего не знает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4
Соруководитель CD Projekt раскрыл, зачем игроков The Witcher 3: Wild Hunt заставили выбирать между Йеннифэр и Трисс
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру
Теги: the witcher 4, cyberpunk 2, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
the witcher 4, cyberpunk 2, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 12 мин.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 28 мин.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 3 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 3 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 4 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 5 ч.
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций 15 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 31 мин.
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 2 ч.
США рассматривают продажу в Китай ИИ-ускорителей NVIDIA H200 2 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 2 ч.
Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием 2 ч.
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 4 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 4 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 5 ч.
ИИ-ускорители устаревают быстрее, чем успевают окупиться — отрасль летит в амортизационную яму 5 ч.
Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС 5 ч.