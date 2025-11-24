Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта»

Вышедшие после релиза The Witcher 3: Wild Hunt карточные ответвления «Гвинт» и «Кровная вражда» стали для CD Projekt Red относительно успешным экспериментом, однако продолжать его польская студия в ближайшее время не намерена.

Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в интервью PC Gamer рассказал, что на «определённом этапе» было принято решение отойти от разработки ответвлений и сосредоточиться на ключевых релизах.

Другими словами, в ближайшие годы от CD Projekt Red стоит ждать лишь The Witcher 4 (не раньше 2027 года), Cyberpunk 2 (сиквел Cyberpunk 2077) и загадочную RPG с открытым миром под кодовым названием Hadar.

По словам Новаковского, в будущем CD Projekt Red может вновь взяться за создание ответвлений, но пока, с учётом текущей структуры компании, от намеченного плана (фокус на крупных релизах) руководство отходить не хочет.

Пока основные команды CD Projekt Red заняты производством будущих флагманских игр, проекты поменьше польская студия доверила второстепенным или сторонним коллективам.

Поглощённая в апреле студия The Molasses Flood трудится над нелинейным сетевым экшеном по «Ведьмаку» (кодовое название Sirius), а основанная выходцами из CDPR польская Fool's Theory делает ремейк первой The Witcher (Canis Majoris).

Кроме того, в разработке у Scopely находится неизвестная игра по одной из франшиз CD Projekt, а сама CD Projekt вдобавок ведёт производство двух секретных игр, о которых пока никто ничего не знает.