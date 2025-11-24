Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel может приложить руку к будущим про...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов

С момента условного отделения контрактного бизнеса Intel в структуре отчётности этой компании руководство то и дело пытается внушить инвесторам мысль, что услуги по упаковке чипов позволят не только быстрее привлечь сторонних клиентов, но и начнут быстрее приносить прибыль, чем обработка кремниевых пластин. Интерес к этим услугам Intel могут проявить компании Apple и Qualcomm.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Об этом сообщает тайваньское издание Commercial Times, ссылаясь на появление в Apple и Qualcomm инженерных вакансий с требованием опыта работы с технологией EMIB, которая разработана Intel для интеграции разнородных кристаллов на одной подложке при создании полупроводниковых компонентов. Источники считают, что интерес к этим возможностям Intel со стороны Apple и Qualcomm не столько из-за веры в технологический потенциал первой из компаний, сколько на фоне растущего дефицита мощностей у конкурирующей TSMC.

По слухам, сама Intel готова двигаться навстречу потенциальным клиентам в этой сфере, и в будущем готовится принимать кристаллы, прошедшие обработку силами TSMC, для их последующей упаковки на своих предприятиях. Они расположены в штатах Огайо и Нью-Мексико, либо будут там построены, как в первом случае, и для некоторых заказчиков Intel подобная географическая привязка станет фактором притяжения с геополитической точки зрения. Тем более, что по соседству в Аризоне у TSMC уже выпускаются «полуфабрикаты» для американских заказчиков, и упаковывать их в США силами Intel было бы оптимально даже с точки зрения логистики.

Ещё весной этого года появлялись предположения, что клиентами Intel на направлении упаковки чипов могут стать Amazon (AWS) и тайваньская MediaTek. Для облачных гигантов типа AWS доступ к мощностям Intel важен с точки зрения возможности дальнейшего масштабирования объёмов производства чипов, поскольку TSMC со всеми заказами просто не успевает справляться. До сих пор доминирующим методом упаковки чипов для ускорителей Nvidia и AMD оставался фирменный для TSMC CoWoS, но в условиях бума ИИ разработчики чипов могут обратить внимание и на EMIB компании Intel. Последнему методу упаковки приписываются более высокая доступность с точки зрения финансовых затрат и более высокая гибкость с точки зрения дизайна.

Технологию EMIB на своих предприятиях Intel внедрила ещё в 2017 году и до сих пор использовала лишь для собственных нужд. Сейчас этот метод упаковки активно совершенствуется, открывая новые возможности и для использования сторонними заказчиками. Упаковываемые Intel чипы получили возможность расти в высоту, как это произошло с памятью типа HBM, поэтому интерес к услугам компании несомненно будет увеличиваться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel представила EMIB-T — технологию упаковки многокристальных чипов с поддержкой HBM4 и UCIe
Технически Intel готова упаковывать чипы для клиентов TSMC
Intel прекращает выпуск флагманского чипа Ponte Vecchio и «уходит» в ИИ
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия
Теги: intel, emib, производство микросхем, apple, qualcomm
intel, emib, производство микросхем, apple, qualcomm
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Gemini 3 впечатлил не только Альтмана — акции Google взлетели до исторического максимума
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
ИИ-ускорители устаревают быстрее, чем успевают окупиться — отрасль летит в амортизационную яму
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 2 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 2 ч.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 3 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 4 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 5 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 6 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 6 ч.
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций 17 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов 6 мин.
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 2 ч.
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1» 2 ч.
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 3 ч.
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 3 ч.
США рассматривают продажу в Китай ИИ-ускорителей NVIDIA H200 3 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием 3 ч.
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 5 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 5 ч.