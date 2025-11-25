«Они его не хотят!»: Маск признал, что автопилот Tesla оказался не нужен другим автопроизводителям

На протяжении нескольких лет Илон Маск (Elon Musk) культивировал идею о том, что разработанные возглавляемой им компанией Tesla технологии активной помощи водителю могут быть по лицензии переданы прочим автопроизводителям. Это позволило бы компании получить новый источник выручки. Впрочем, теперь Маск понимает, что желающих стать клиентом Tesla на этом направлении нет.

Ещё в январе 2021 года он заявлял, что Tesla ведёт предварительные переговоры на соответствующую тему. В июне 2023 года он вернулся к этой теме, выразив готовность распространять по лицензии любые технологии Tesla. В апреле прошлого года дело дошло до того, что Маск выразил надежду на скорое заключение сделки с одним из крупных автопроизводителей по лицензированию комплекса FSD, но до сих пор ничего из этих намерений не материализовалось.

Доподлинно неизвестно, мог ли Ford Motor быть тем автопроизводителем, который рассматривал идею лицензирования FSD, но глава компании Джим Фарли (Jim Farley) в этом году признался, что технологические решения Waymo в сфере автопилота кажутся ему более совершенными. На этой неделе Маск был вынужден со страниц социальной сети X признаться, что прочие автопроизводители не могут договориться об условиях лицензирования FSD, которые устраивали бы обе стороны.

«Я пытался их предупредить и даже предлагал лицензировать Tesla FSD, но они его не хотят! С ума сойти… Когда к нам обращается классический автопроизводитель, он сдержанно обсуждает внедрение FSD в ограниченном масштабе через пять лет с неприемлемыми для Tesla условиями, так что это бесполезно», — заявил Илон Маск.

Можно предположить, что практика обкатки своих технологий на клиентах не может устраивать потенциальных партнёров Tesla, поскольку в автомобильной отрасли традиционно принято тщательно проводить валидацию технологий, прежде чем они будут выпущены на рынок. Личные амбиции Илона Маска нередко приводят к тому, что потребителям предлагаются не совсем стабильные и надёжные программные обновления, которые в случае с FSD приводят к росту аварийности среди электромобилей Tesla. Компания вынуждена отстаивать свои интересы в суде, и не всегда готова дожидаться вердикта, в случае очевидной виновности стараясь договориться с истцами в досудебном порядке. Подобная практика не является для Tesla рекламой, поэтому скептицизм прочих автопроизводителей в отношении FSD вполне понятен.