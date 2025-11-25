Xiaomi научила электромобили автоматически объезжать препятствия в случае опасности

Китайские автопроизводители хоть и помешаны на соревнованиях друг с другом в «лосином тесте» с переставкой на скорости, подобные манёвры автоматике до недавних пор не доверяли. Xiaomi стала одной из компаний, которые предложили функцию автоматического объезда препятствий в аварийной ситуации, когда одного экстренного торможения недостаточно.
По информации CarNewsChina, свежее обновление фирменной системы Xiaomi HAD Enhanced значительно улучшила возможности бортовых средств активной безопасности электромобилей этой марки. Функция автоматического торможения теперь доступна в диапазоне скоростей от 1 до 135 км/ч при движении вперёд и от 1 до 30 км/ч при движении задним ходом. Ранее система начинала срабатывать только на скоростях свыше 5 км/ч, что было не совсем практично при маневрировании в условиях ограниченной видимости. Бортовые камеры научились лучше распознавать неподвижные объекты в виде стен, барьеров, заборов и столбиков. Само собой, пешеходы, двухколёсные транспортные средства и животные теперь тоже обнаруживаются быстрее и надёжнее.
Добавлена функция защиты от случайного нажатия педали акселератора при маневрировании на малых скоростях, когда водитель «промахивается» мимо тормоза. В диапазоне скоростей от 80 до 135 км/ч автоматика теперь может самостоятельно огибать препятствия, если экстренного торможения не будет достаточно для того, чтобы избежать столкновения. Приоритет, однако, всё равно отдаётся торможению. Кроме того, количество последовательных манёвров с объездом препятствий на скорости ограничено двумя, а любое воздействие водителя на органы управления машиной позволяют ему вмешаться и получить полный контроль за ситуацией на любом этапе.
