Xiaomi научила электромобили автоматически объезжать препятствия в случае опасности

Китайские автопроизводители хоть и помешаны на соревнованиях друг с другом в «лосином тесте» с переставкой на скорости, подобные манёвры автоматике до недавних пор не доверяли. Xiaomi стала одной из компаний, которые предложили функцию автоматического объезда препятствий в аварийной ситуации, когда одного экстренного торможения недостаточно.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

По информации CarNewsChina, свежее обновление фирменной системы Xiaomi HAD Enhanced значительно улучшила возможности бортовых средств активной безопасности электромобилей этой марки. Функция автоматического торможения теперь доступна в диапазоне скоростей от 1 до 135 км/ч при движении вперёд и от 1 до 30 км/ч при движении задним ходом. Ранее система начинала срабатывать только на скоростях свыше 5 км/ч, что было не совсем практично при маневрировании в условиях ограниченной видимости. Бортовые камеры научились лучше распознавать неподвижные объекты в виде стен, барьеров, заборов и столбиков. Само собой, пешеходы, двухколёсные транспортные средства и животные теперь тоже обнаруживаются быстрее и надёжнее.

Добавлена функция защиты от случайного нажатия педали акселератора при маневрировании на малых скоростях, когда водитель «промахивается» мимо тормоза. В диапазоне скоростей от 80 до 135 км/ч автоматика теперь может самостоятельно огибать препятствия, если экстренного торможения не будет достаточно для того, чтобы избежать столкновения. Приоритет, однако, всё равно отдаётся торможению. Кроме того, количество последовательных манёвров с объездом препятствий на скорости ограничено двумя, а любое воздействие водителя на органы управления машиной позволяют ему вмешаться и получить полный контроль за ситуацией на любом этапе.

Теги: xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, автопилот, электромобиль
