Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux

За последние пять недель дистрибутив Zorin OS 18 был скачан более миллиона раз, сообщили его разработчики, и 78 % загрузок пришлись на пользователей Windows. Говорить о революции пока рано, но это отражает настроения пользователей Windows 10, которые после прекращения её поддержки не смогли перевести свои машины на Windows 11.

Пока продолжает действовать программа расширенной поддержки Windows 10, многие её пользователи всё ещё взвешивают варианты, и Zorin OS имеет все шансы оказаться достаточно привлекательным. Разработчики платформы с самого начала позиционировали её как один из наиболее доступных дистрибутивов Linux для тех, кто не хочет резких перемен в рабочей среде. В Zorin OS 18 эта философия отразилась в полной мере. Внешне она напоминает Windows 11 с некоторыми элементами macOS; здесь переработаны элементы управления окнами, обновилась анимация. Есть даже механизм «прилипания» окон к краям экрана, который отсутствует в стандартной комплектации других систем на Linux.

Zorin OS готова порадовать пользователей Windows не только эстетикой. В наличии установщик прогрессивных веб-приложений (PWA), позволяющий работать с такими привычными службами как Office 365, Teams, Google Docs или Photoshop Web, будто это нативные программы и не держать постоянно открытым браузер. Есть даже привычная для пользователей Windows интеграция с облачным хранилищем OneDrive. Разработчики Zorin OS сообщили об улучшенной поддержке ПО для Windows — оно реализовано через Wine с дополнительными настройками по умолчанию. Улучшен поиск по файлам, есть поддержка удалённого входа по RDP, качество звука по Bluetooth обеспечивает PipeWire. Версия Zorin OS 18 будет поддерживаться до 2029 года.

Основная поддержка Windows 10 прекратилась в октябре, и сообщество пользователей Windows 11 не всегда приветствовало действия Microsoft, направленные на её продвижение. Компания установила для неё не всегда понятные и оправданные системные требования, до абсурда нарастила число фоновых служб и порой добавляла в неё сомнительные функции на основе искусственного интеллекта. Интерес более 750 тыс. пользователей Windows к остающейся на стадии тестирования Zorin OS 18 говорит, что они готовы рассматривать альтернативы. Лагерь Linux пока не готов к полномасштабному сражению с Windows в сегменте ПК, но траектория начала меняться. Zorin OS здесь не одинока — растёт число устройств на SteamOS, как и число недовольных политикой Microsoft, а барьеры, стоявшие со времён Windows 95, постоянно снижаются. Если в Microsoft делают ставку на то, что большинство пользователей справится с переходом на Windows 11, то опыт Zorin OS указывает на другую возможность: люди всё чаще приходят к выводу, что с них уже хватит, и начинают уделять время другим платформам.