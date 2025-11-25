Сегодня 25 ноября 2025
«Стресс-тест не только серверов, но и наших мозгов с нервами»: режиссёр Escape from Tarkov подвёл итоги недели с релиза и раскрыл, что ждёт игру дальше

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов поделился впечатлениями от первой недели, прошедшей с полноценного релиза хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Напомним, на релизе игроки Escape from Tarkov столкнулись с проблемами подключения, сбоями авторизации, нестабильной работой серверов и прочими проблемами, за которые Буянов уже извинился перед сообществом.

С тех пор разработчики привели ситуацию в норму, однако ущерб уже был нанесён. В результате технических неурядиц и накопленного за годы негодования Steam-версия игры заслужила «в основном отрицательные» отзывы (рейтинг 36 %).

«Что за неделя. Прошедшая неделя [с релиза Escape from Tarkov] однозначно стала настоящим стресс-тестом не только серверов, но и наших мозгов с нервами», — выдохнул Буянов в личном микроблоге.

Буянов подчеркнул, что позитивные реакции фанатов на игру поднимают команде настроение, и вновь пообещал потратить следующие пару месяцев на исправление и улучшение Escape from Tarkov.

Кроме того, руководитель сообщил, что с традиционным зимним событием в Escape from Tarkov появятся новые сюжетные миссии, а вскоре после этого разработчики введут в игру сезонных персонажей и новую систему сезонов.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate Games и Steam. Для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.

Источник:

Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер
