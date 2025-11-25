Сегодня 25 ноября 2025
Samsung начала массовое производство 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, и готовит более быстрые варианты

Samsung начала массовое производство чипов памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 Гбайт) и скоростью 28 Гбит/с. Кроме того компания приступила к испытаниям чипов GDDR7 той же ёмкости, но со скоростью 32 и даже 36 Гбит/с, говорят данные на официальном сайте компании.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Новые чипы GDDR7 собраны в корпусе FBGA 266, как и выпускавшиеся ранее решения. Напомним, что чипами GDDR7 оснащаются видеокарты GeForce RTX 50-й серии, но это микросхемы ёмкостью 16 Гбит (2 Гбайт) со скоростью 28 или 32 Гбит/с.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Трёхгигабайтные модули идеально подойдут для современных рабочих станций и флагманских игровых конфигураций. Так, видеокарта с 512-битной шиной памяти может быть оснащена 96 Гбайт памяти при использовании 32 таких микросхем. В свою очередь 256-битный вариант подразумевает возможность наличия у карты 24 Гбайт памяти при использовании всего восьми чипов. Такие конфигурации памяти соответствуют профессиональной карте RTX Pro 6000 и графическим ускорителям RTX 5090 для ноутбуков.

Как пишет портал VideoCardz, публичного подтверждения того, что RTX Pro 6000 использует 24-гигабитные чипы Samsung до сих пор нет. В обзорах этих карт тоже не упоминается конкретный поставщик. Известно, что в BIOS карты есть идентификаторы для памяти GDDR7 от Samsung, SK hynix и Micron.

RTX Pro 6000. Источник изображения: TechPowerUP

RTX Pro 6000. Источник изображения: TechPowerUP

Диверсификация поставок предоставляет Nvidia и её партнёрам по видеокартам больше гибкости в условиях рынка тотального дефицита и роста цен на чипы памяти. В свою очередь, поставки Samsung образцов чипов памяти объёмом 3 Гбайт говорят о том, что компания уже готовится к выходу на рынок новых графических решений — для потребительского или корпоративного сегмента.

Более быстрые чипы GDDR7 теоретически могли бы использоваться в ожидающихся игровых видеокартах RTX 5000 Super. Однако, по слухам, Nvidia может отложить их запуск из-за дефицита микросхем памяти и роста цен.

Теги: samsung, gddr7, память, чипы
