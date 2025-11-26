«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря

Nvidia на правах главного выгодоприобретателя в условиях бума искусственного интеллекта неизбежно привлекает повышенное внимание инвесторов, и среди них в последнее время появилось немало скептиков, утверждающих, что дело пахнет очередным биржевым пузырём. Основателю Дженсену Хуангу (Jensen Huang) пришлось убеждать аналитиков в достоверности предоставляемой компании отчётности: «мы не Enron», внезапно заявил Хуанг, и это было странно, ведь никто и не спрашивал.

Правда, тучи вокруг Nvidia действительно сгущаются. В информационную атаку на компанию пошёл Майкл Бьюрри (Michael Burry) — легендарный инвестор, который предсказал кризис 2008 года, когда почти никто ему не верил, и стал прототипом главного героя фильма «Игра на понижение».

Бьюрри с конца октября разгоняет тему о ИИ-пузыре, сравнивая его с кризисом доткомов 1999–2000 годов. Вместе с этим он ставит крупные суммы на падение акций Nvidia. На прошлой неделе Бьюрри углубил критику. Он обвинил операторов ИИ-инфраструктуры (Microsoft, Google, Oracle и др.) в завышении прибыли с помощью продления в отчётности сроков службы ускорителей Nvidia с 2–3 до 4–6 лет, что позволяет им скрыть $176 млрд убытков к 2028 году.

Опытный инвестор также выразил озабоченность тем, что партнёры и клиенты OpenAI участвуют в сложной последовательности сделок с кольцевым финансированием, а практический спрос на технологии ИИ со стороны реального бизнеса не так и высок. Из уст Бьюрри также прозвучали сравнения с печально известными компаниями WorldCom и Lucent, которые в начале текущего века занимались подлогом финансовой документации на пике так называемого «пузыря дот-комов».

Как поясняет The Telegraph, теперь генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг направил в адрес отраслевых аналитиков и крупных институциональных инвесторов свои пояснения относительно заявлений Бьюрри об опасности складывающихся в сегменте ИИ финансовых взаимосвязей. Глава Nvidia возразил, что не нужно сравнивать его компанию ни с WorldCom и Lucent, ни с обанкротившейся в 2001 году энергетической корпорацией Enron. Последнюю уличили не только в сокрытии информации о своих долговых обязательствах, но и в искажении статистики о продажах.

Ситуация с бумом ИИ, как заявил Дженсен Хуанг, не напоминает «исторические манипуляции с отчётностью», а «лежащая в основе бизнеса Nvidia модель экономически стабильна, а отчётность компании полна и прозрачна», и в целом она дорожит репутацией. Бьюрри также успел предположить, что сроки амортизации ускорителей Nvidia излишне растянуты, а схема новейших сделок в отрасли подразумевает финансирование клиентов их поставщиками услуг и продукции. По сути, все направленные на поддержку первых деньги в итоге возвращаются к последним в виде выручки. Бьюрри также признался, что сделал ставки против Nvidia и Palantir на общую сумму более $1 млрд, и финансовые неудачи этих компаний в итоге могут его серьёзно обогатить. Ранее основатель Nvidia публично отверг утверждение о том, что в сегменте ИИ формируется очередной пузырь.

Ещё одно обвинение Бьюрри касается того, что Nvidia выплачивает сотрудникам вознаграждения акциями, которые потом сама же выкупает у них по повышенной цене, пряча таким образом высокие зарплаты ключевых менеджеров и разработчиков в бухгалтерской отчётности (реальные затраты — в 3–4 раза выше отчётных $13–15 млрд).

Пока кажется, что в споре Хуанга и Бьюрри побеждает второй. С начала ноября акции Nvidia уже упали на 17 %. Не помог даже выдающийся отчёт с выручкой $57 млрд. Но Бьюрри этого мало. Вчера он опубликовал детальный «разбор Nvidia», где повторил свои расчёты.