Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... «Мы не Enron»: Хуанг сделал странное зая...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря

Nvidia на правах главного выгодоприобретателя в условиях бума искусственного интеллекта неизбежно привлекает повышенное внимание инвесторов, и среди них в последнее время появилось немало скептиков, утверждающих, что дело пахнет очередным биржевым пузырём. Основателю Дженсену Хуангу (Jensen Huang) пришлось убеждать аналитиков в достоверности предоставляемой компании отчётности: «мы не Enron», внезапно заявил Хуанг, и это было странно, ведь никто и не спрашивал.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Правда, тучи вокруг Nvidia действительно сгущаются. В информационную атаку на компанию пошёл Майкл Бьюрри (Michael Burry) — легендарный инвестор, который предсказал кризис 2008 года, когда почти никто ему не верил, и стал прототипом главного героя фильма «Игра на понижение».

Бьюрри с конца октября разгоняет тему о ИИ-пузыре, сравнивая его с кризисом доткомов 1999–2000 годов. Вместе с этим он ставит крупные суммы на падение акций Nvidia. На прошлой неделе Бьюрри углубил критику. Он обвинил операторов ИИ-инфраструктуры (Microsoft, Google, Oracle и др.) в завышении прибыли с помощью продления в отчётности сроков службы ускорителей Nvidia с 2–3 до 4–6 лет, что позволяет им скрыть $176 млрд убытков к 2028 году.

Опытный инвестор также выразил озабоченность тем, что партнёры и клиенты OpenAI участвуют в сложной последовательности сделок с кольцевым финансированием, а практический спрос на технологии ИИ со стороны реального бизнеса не так и высок. Из уст Бьюрри также прозвучали сравнения с печально известными компаниями WorldCom и Lucent, которые в начале текущего века занимались подлогом финансовой документации на пике так называемого «пузыря дот-комов».

Как поясняет The Telegraph, теперь генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг направил в адрес отраслевых аналитиков и крупных институциональных инвесторов свои пояснения относительно заявлений Бьюрри об опасности складывающихся в сегменте ИИ финансовых взаимосвязей. Глава Nvidia возразил, что не нужно сравнивать его компанию ни с WorldCom и Lucent, ни с обанкротившейся в 2001 году энергетической корпорацией Enron. Последнюю уличили не только в сокрытии информации о своих долговых обязательствах, но и в искажении статистики о продажах.

Ситуация с бумом ИИ, как заявил Дженсен Хуанг, не напоминает «исторические манипуляции с отчётностью», а «лежащая в основе бизнеса Nvidia модель экономически стабильна, а отчётность компании полна и прозрачна», и в целом она дорожит репутацией. Бьюрри также успел предположить, что сроки амортизации ускорителей Nvidia излишне растянуты, а схема новейших сделок в отрасли подразумевает финансирование клиентов их поставщиками услуг и продукции. По сути, все направленные на поддержку первых деньги в итоге возвращаются к последним в виде выручки. Бьюрри также признался, что сделал ставки против Nvidia и Palantir на общую сумму более $1 млрд, и финансовые неудачи этих компаний в итоге могут его серьёзно обогатить. Ранее основатель Nvidia публично отверг утверждение о том, что в сегменте ИИ формируется очередной пузырь.

Ещё одно обвинение Бьюрри касается того, что Nvidia выплачивает сотрудникам вознаграждения акциями, которые потом сама же выкупает у них по повышенной цене, пряча таким образом высокие зарплаты ключевых менеджеров и разработчиков в бухгалтерской отчётности (реальные затраты — в 3–4 раза выше отчётных $13–15 млрд).

Пока кажется, что в споре Хуанга и Бьюрри побеждает второй. С начала ноября акции Nvidia уже упали на 17 %. Не помог даже выдающийся отчёт с выручкой $57 млрд. Но Бьюрри этого мало. Вчера он опубликовал детальный «разбор Nvidia», где повторил свои расчёты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Nvidia обвалились на 4 % из-за слухов о том, что Meta✴ нацелилась на ИИ-чипы Google
Хуангу пришлось оправдываться, что инвесторы «не оценили» рекордную выручку Nvidia
Рынок не поверил Хуангу: акции бигтехов обвалились после квартального отчёта Nvidia
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google
Теги: nvidia, дженсен хуанг, ии, пузырь, аналитики
nvidia, дженсен хуанг, ии, пузырь, аналитики
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 20 мин.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 5 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 9 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 10 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 10 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 12 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 12 ч.
Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация» 14 ч.
Хакеры научились проникать на ПК через поддельный экран «Центра обновления Windows» 14 ч.
Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния 15 ч.
Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд 15 мин.
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google 2 ч.
HP Inc не оправдала ожиданий по прогнозу на прибыль и вынуждена объявить о сокращении персонала 3 ч.
Планы Meta использовать ИИ-ускорители Google TPU ударили по акциям NVIDIA 9 ч.
Новая статья: Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi 10 ч.
Samsung начала массовое производство 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, и готовит более быстрые варианты 13 ч.
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845 14 ч.
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка 15 ч.
Японский конкурент TSMC начнёт строительство 1,4-нм фабрики чипов в 2027 году 15 ч.
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен 16 ч.