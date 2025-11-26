Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SoftBank завершила поглощение разработчи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing

В марте этого года японская корпорация SoftBank договорилась о покупке за $6,5 млрд одного из крупнейших разработчиков Arm-совместимых процессоров серверного назначения — основанной в 2017 году компании Ampere Computing. На этой неделе сделка официально была закрыта, как напоминает агентство Bloomberg.

Источник изображения: Ampere Computing

Источник изображения: Ampere Computing

У истоков Ampere Computing, напомним, стояла Рене Джеймс (Rene James), которая некоторое время являлась президентом корпорации Intel. В современных условиях бурного развития серверной инфраструктуры интерес к эффективным с точки зрения энергопотребления процессорам с Arm-совместимой архитектурой остаётся очень высоким. В данном контексте сделку SoftBank можно считать перспективной.

Известия о завершении сделки между SoftBank и Ampere Computing вызвали рост курса акций первой на 8 % на утренних торгах в Токио. Если учесть, что SoftBank остаётся основным акционером Arm, архитектуры которой использует Ampere Computing, подобный инвестиционный симбиоз может в долгосрочной перспективе заметно укрепить позиции SoftBank на мировом рынке компонентов для инфраструктуры ИИ. Японская корпорация также участвует в финансировании проектов по развитию вычислительной инфраструктуры на территории США. SoftBank также вкладывает средства в капитал американских компаний Intel и OpenAI. По слухам, она ранее рассматривала возможность покупки подразделения Intel по производству чипов, но в итоге решила просто вложить в компанию $2 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Softbank вместе с Nvidia и TSMC предлагает построить мини-Шэньчжэнь в Аризоне за $1 трлн
В этом году рекордно взлетел спрос на дорогие стартапы
SoftBank купит одного из крупнейший разработчиков серверных процессоров в мире за $6,5 млрд
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого
Теги: softbank, ampere computing, arm, сделка, разработка чипа
softbank, ampere computing, arm, сделка, разработка чипа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Российская Neiry представила управляемых «голубей-биодронов» PJN-1 — это живые птицы с чипированным мозгом
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 58 мин.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 2 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 2 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 4 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 9 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 12 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 13 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 13 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 15 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 16 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 12 мин.
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике 16 мин.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 23 мин.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 24 мин.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 34 мин.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 2 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 2 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 2 ч.
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 3 ч.