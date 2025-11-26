SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing

В марте этого года японская корпорация SoftBank договорилась о покупке за $6,5 млрд одного из крупнейших разработчиков Arm-совместимых процессоров серверного назначения — основанной в 2017 году компании Ampere Computing. На этой неделе сделка официально была закрыта, как напоминает агентство Bloomberg.

У истоков Ampere Computing, напомним, стояла Рене Джеймс (Rene James), которая некоторое время являлась президентом корпорации Intel. В современных условиях бурного развития серверной инфраструктуры интерес к эффективным с точки зрения энергопотребления процессорам с Arm-совместимой архитектурой остаётся очень высоким. В данном контексте сделку SoftBank можно считать перспективной.

Известия о завершении сделки между SoftBank и Ampere Computing вызвали рост курса акций первой на 8 % на утренних торгах в Токио. Если учесть, что SoftBank остаётся основным акционером Arm, архитектуры которой использует Ampere Computing, подобный инвестиционный симбиоз может в долгосрочной перспективе заметно укрепить позиции SoftBank на мировом рынке компонентов для инфраструктуры ИИ. Японская корпорация также участвует в финансировании проектов по развитию вычислительной инфраструктуры на территории США. SoftBank также вкладывает средства в капитал американских компаний Intel и OpenAI. По слухам, она ранее рассматривала возможность покупки подразделения Intel по производству чипов, но в итоге решила просто вложить в компанию $2 млрд.