Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel

В сегменте компаний, так или иначе связанных со сферой искусственного интеллекта, сейчас противоборствуют два убеждения. Боязнь упустить момент качественного прорыва в технологиях из-за недостаточных инвестиций доминирует над опасениями по поводу возможной потери средств. С другой стороны, всё больше инвесторов говорит о формировании пузыря. Между тем, недавний опыт Intel позволяет задуматься о неоднозначности ситуации в сфере ИИ.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как напоминает The Wall Street Journal, ещё пять лет назад капитализация Intel была больше, чем у Nvidia, а теперь соответствующий показатель последней превышает её в 26 раз. С приходом на пост генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в 2021 году появился стратегический план среднесрочного развития, конечной целью которого было устранение технологического отставания компании от конкурентов и превращения её в одного из крупнейших контрактных производителей чипов. Для достижения цели преимущественно предлагалось усиленно вбухивать деньги в строительство новых предприятий и освоение новых литографических технологий.

В сегменте инфраструктуры искусственного интеллекта сейчас доминируют похожие инвестиционные идеи, хотя они влияют не на одну компанию, а большинство крупнейших игроков рынка и их ближайших партнёров. Как недавно выразился глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), люди могут либо вложить слишком много средств и потерять деньги, либо вложить слишком мало и упустить выручку. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что возглавляемая им Meta Platforms просто пытается убедиться, что не вкладывает слишком мало средств.

Недавняя история Intel показывает, что деньги могут закончиться раньше, чем наступит светлое будущее. Слишком высокая инвестиционная активность бывшего руководства Intel начала напрягать инвесторов и совет директоров раньше, чем были достигнуты цели продвигаемого Гелсингером плана. Часть проектов была отменена или заморожена, компании пришлось сократить часть персонала. Свободный денежный поток Intel на протяжении 14 предыдущих кварталов оставался преимущественно отрицательным, за исключением трёх случаев. Intel пришлось распродавать активы и сменить генерального директора, а разговоры о разделении основного бизнеса идут до сих пор. В августе власти США приобрели пакет из 10 % акций Intel, хотя подобные сделки в США сложно назвать нормальной практикой.

Риторика по поводу формирующегося ИИ-пузыря в последние месяцы только усиливается, и это начало задевать руководство Nvidia в такой степени, что оно направляет аналитикам странные послания, целью которых является убеждение инвесторов в обратном. Кстати, промежуточные итоги истории Intel не так уж трагичны, поскольку компания остаётся на плаву и не достигла банкротства, а у крупнейших инвесторов в инфраструктуру ИИ дела идут ещё лучше.

Microsoft, Amazon и Google хоть и увеличили свои капитальные расходы, пока удерживают их в относительно умеренных рамках по сравнению со своей выручкой. В случае с Alphabet (Google), например, доля этих затрат не превышает 23 % прогнозируемой выручки. Не все игроки рынка могут похвастать подобной финансовой устойчивостью, впрочем. Судьба Oracle, CoreWeave и даже Meta в этом контексте может вызывать озабоченность акционеров и инвесторов, если текущие темпы роста капитальных затрат не будут хотя бы отчасти сопоставимы с темпами роста выручки. К слову, даже Nvidia с начала ноября растеряла более $700 млрд капитализации, и это лишний раз доказывает, что эйфория по поводу бума ИИ не может длиться вечно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, ии, инвестиции, финансы, пузырь
