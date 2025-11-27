Сегодня 27 ноября 2025
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое

Вслед за прошедшим публичным тестированием польский издатель и разработчик 11 bit studios объявил точную дату выхода крупного патча для научно-фантастического философского выживания The Alters.

Источник изображений: 11 bit studios

Напомним, попробовать бета-версию предстоящего обновления для The Alters можно было в Steam с 29 октября по 12 ноября, а сам апдейт ожидался на протяжении оставшейся части 2025 года.

Как стало известно, крупный контентный патч для The Alters выйдет уже 8 декабря на всех целевых платформах игры — PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

По словам разработчиков, грядущее обновление The Alters — одно из самых крупных в истории студии. Апдейт принесёт с собой новые механики, опции индивидуализации и способы настроить игру под себя.

Добавят «расслабленный» (пониженный) уровень сложности и переработанную систему сохранений, логово геймера (модуль для базы) с новой карточной мини-игрой, фоторежим, а также дополнительные облики для базы и скафандра героя.

С новой системой сохранений прогресс будет фиксироваться после каждого диалога с альтерами и на выходе из игры

По сюжету шахтёр Ян Дольски попадает на отдалённую планету, вращающуюся вокруг испепеляющей звезды. Спастись поможет мобильная база, и для обеспечения её работы герой начинает создавать альтернативные версии самого себя — альтеров.

The Alters вышла 13 июня и менее чем за месяц продалась в количестве 280 тыс. копий. Игра заслужила 10 тыс. «очень положительных» обзоров в Steam (рейтинг 90 %) и похвалу критиков (83−86 % на Metacritic).

Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания
