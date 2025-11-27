Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia

По информации Financial Times, введённое при Байдене ограничение на доступ китайских компаний к зарубежным ЦОД после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump) было снято, и это позволило китайским разработчикам увеличить активность по обходу санкций в сфере использования ускорителей Nvidia для своих нужд.

Китайские разработчики, включая Alibaba и ByteDance, в последнее время всё чаще используют находящиеся в соседних странах Юго-Восточной Азии вычислительные центры, принадлежащие некитайским компаниям. Арендуя подобные вычислительные мощности для обучения своих больших языковых моделей, китайские компании получают доступ к передовому оборудованию Nvidia, которое недоступно им на родине в силу целого ряда причин. Напомним, что помимо собственно американских санкций, препятствием на этом пути являются и настойчивые рекомендации китайских властей по переводу китайских ЦОД на использование ускорителей местного происхождения.

На практике китайские компании применяют другой подход. Они проводят за пределами КНР в арендованных ЦОД, которые нередко находятся в Сингапуре или Малайзии, базовое обучение своих больших языковых моделей, а инференсом занимаются уже в Китае с использованием элементной базы китайского происхождения. Местные законы запрещают экспортировать персональные данные граждан, поэтому часть обучения китайские разработчики проводят на территории страны. DeepSeek на этом фоне выделяется «условным патриотизмом», поскольку свои языковые модели обучает на территории КНР, но при этом не брезгует запасаться импортными ускорителями Nvidia для собственных нужд.

Аренда зарубежных ЦОД для китайских компаний обретает актуальность и по причине необходимости обслуживания своих зарубежных клиентов. Пока эта экспансия носит ограниченный характер, но Alibaba и ByteDance настроены расширить свой охват мирового рынка. Китайские компании также ищут возможность получить доступ к центрам обработки данных, расположенным на Ближнем Востоке.