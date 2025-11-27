Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские разработчики отправляют ИИ учи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia

По информации Financial Times, введённое при Байдене ограничение на доступ китайских компаний к зарубежным ЦОД после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump) было снято, и это позволило китайским разработчикам увеличить активность по обходу санкций в сфере использования ускорителей Nvidia для своих нужд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Китайские разработчики, включая Alibaba и ByteDance, в последнее время всё чаще используют находящиеся в соседних странах Юго-Восточной Азии вычислительные центры, принадлежащие некитайским компаниям. Арендуя подобные вычислительные мощности для обучения своих больших языковых моделей, китайские компании получают доступ к передовому оборудованию Nvidia, которое недоступно им на родине в силу целого ряда причин. Напомним, что помимо собственно американских санкций, препятствием на этом пути являются и настойчивые рекомендации китайских властей по переводу китайских ЦОД на использование ускорителей местного происхождения.

На практике китайские компании применяют другой подход. Они проводят за пределами КНР в арендованных ЦОД, которые нередко находятся в Сингапуре или Малайзии, базовое обучение своих больших языковых моделей, а инференсом занимаются уже в Китае с использованием элементной базы китайского происхождения. Местные законы запрещают экспортировать персональные данные граждан, поэтому часть обучения китайские разработчики проводят на территории страны. DeepSeek на этом фоне выделяется «условным патриотизмом», поскольку свои языковые модели обучает на территории КНР, но при этом не брезгует запасаться импортными ускорителями Nvidia для собственных нужд.

Аренда зарубежных ЦОД для китайских компаний обретает актуальность и по причине необходимости обслуживания своих зарубежных клиентов. Пока эта экспансия носит ограниченный характер, но Alibaba и ByteDance настроены расширить свой охват мирового рынка. Китайские компании также ищут возможность получить доступ к центрам обработки данных, расположенным на Ближнем Востоке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 % — и это только начало
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel
ИИ может заменить половину рабочих мест в США — но взамен появятся новые профессии
Теги: alibaba, bytedance, ии, цод, китайские производители
alibaba, bytedance, ии, цод, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое 2 ч.
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 4 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 5 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 9 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 15 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 17 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 18 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 18 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 18 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 19 ч.
HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей 34 мин.
Нетоксичное и дармовое: учёные создали пьезоэлектрический материал для выработки электричества в движении 40 мин.
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia 41 мин.
Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ 2 ч.
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама 2 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 3 ч.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 3 ч.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 3 ч.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 4 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 4 ч.