Необходимое зло: Ubisoft объяснила, зачем добавила в Assassin's Creed Shadows микротранзакции

Микротранзакции в премиальных играх пользователи ожидаемо недолюбливают, но в случае приключенческого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows от Ubisoft они являются необходимым злом.

Напомним, с выходом бесплатных контентных обновлений и улучшений геймплея Ubisoft наполняла (и продолжает это делать) внутриигровой магазин Assassin's Creed Shadows новыми платными косметическими товарами.

Ubisoft занимается подобным уже больше десяти лет. Хотя покупать такие предметы для успешного прохождения необязательно, практика компании регулярно становится объектом критики игроков.

На защиту внутриигровых покупок Assassin’s Creed Shadows в интервью порталу IGN встал помощник руководителя разработки проекта Симон Леме-Комтуа (Simon Lemay-Comtois).

По словам Леме-Комтуа, микротранзакции (по крайней мере частично) финансируют пострелизную поддержку игры: «Несмотря на всю критику, микроплатежи позволяют нам выпускать контент с Ису, новые квесты, обновления паркура».

Ранее сообщалось, что в Ubisoft считают микротранзакции способом сделать игру веселее, однако подчёркивают важность уважать игровой опыт пользователя (премиальный контент не должен влиять на прохождение).

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а 2 декабря доберётся до Nintendo Switch 2. За четыре месяца игра привлекла 5 млн человек.