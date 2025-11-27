Случаи судебных претензий к OpenAI от родственников людей, причинивших себе вред после продолжительного общения с ChatGPT, уже не единичны, но внимание общественности привлекло дело 16-летнего подростка Адама Рейна (Adam Raine), который свёл счёты с жизнью якобы по наставлениям этого чат-бота. Обвинения родителей Адама компания OpenAI на данном этапе отвергает, поясняя, что подросток просто неправильным образом использовал ChatGPT.

Соответствующий судебный иск к OpenAI семьёй погибшего подростка был подан ещё в августе этого года, но только сейчас достоянием прессы стали материалы дела, включающие ответ самой компании на претензии истцов. Как поясняет The Verge, разработчики ChatGPT считают, что трагический исход был вызван неправильным использованием этого чат-бота совершившим суицид подростком. «Некорректное, неправомерное, непреднамеренное, неприемлемое и непредсказуемое использование» — таким набором характеристик ответчик по делу защищает ChatGPT.

Кроме того, OpenAI утверждает, что представленные истцами фрагменты переписки Адама Рейна с ChatGPT чаще всего выдернуты из контекста, и его более полный анализ позволяет выявить, что чат-бот более 100 раз рекомендовал подростку обратиться на горячую линию для профилактики суицидов, и подробное изучение стенограммы переписки позволяет установить, что не ChatGPT является причиной его самоубийства. Родители подростка настаивают на виновности OpenAI, указывая на методическое содействие чат-бота в подготовке технических условий суицида, написании черновой версии предсмертной записки и предоставление подсказок непосредственно в день самоубийства. Отец юноши заявил: «То, что начиналось как содействие в выполнении домашних заданий, постепенно превратилось в душевного собеседника, а затем и наставника по самоубийствам». Истцы считают, что трагедия стала следствием «преднамеренного выбора разработчиков» GPT-4o, которые предусмотрели недостаточно действенные защитные механизмы.

OpenAI на подобные обвинения ответила цитатами из правил использования ChatGPT, которые запрещают доступ к сервису подросткам без присмотра взрослых, обход блокировок или применение чат-бота для причинения вреда собственному здоровью, включая летальный исход. При этом ответчик считает произошедшее большой трагедией, и серьёзно относится к своим обязанностям по предоставлению в суде требуемой от него информации, как отмечается в корпоративном блоге OpenAI. Столкнувшись с этим иском в августе текущего года, компания предприняла ряд дополнительных мер в сфере безопасности.