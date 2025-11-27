ИИ-пузырь получил соседа: Пекин предупредил о перегреве рынка человекоподобных роботов

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая предупредила, что в отрасли человекоподобных роботов возможно образование экономического пузыря. Власти страны редко выражают обеспокоенность по поводу бурно развивающегося технологического направления.

«Передовые отрасли давно сталкиваются с проблемой баланса между темпами роста и угрозой формирования пузырей — теперь этот вопрос встал перед направлением человекоподобных роботов», — заявила представитель ведомства Ли Чао (Li Chao). В стране отметила она, работают более 150 производителей гуманоидных машин, и их число продолжает расти; необходимо предотвратить вывод на рынок «очень похожих» моделей, и следует создавать условия для исследований и разработки.

В Пекине начали беспокоиться по поводу чрезмерного притока инвестиций в сектор, который обещает стать одним из крупнейших катализаторов развития экономики. Это одна из шести отраслей, на которую власти призвали обращать внимание в новой пятилетке. Аналитики предсказывают, что уже в следующем году обозначится «экспоненциальный» рост производства человекоподобных роботов; UBTech обеспечила себя заказами более чем на $100 млн, но широкого внедрения этих машин на производстве пока не случилось.

В этом году ориентированный на китайские компании индекс Solactive China Humanoid Robotics показал рост на 26 %. Власти ускорят работу по созданию благоприятной среды: возникнут механизмы вывода продукции на рынок, а также выхода с него, что поможет сформировать честную конкуренцию, заявила госпожа Ли. Особое внимание будет уделяться направлениям исследования и разработки основных технологий, а также инфраструктуре для обучения и испытания роботов. Власти также намерены способствовать консолидации и совместному использованию технологических решений и ресурсов, что поможет ускорить развёртывание человекоподобных роботов в реальной жизни.