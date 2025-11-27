Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники ИИ-пузырь получил соседа: Пекин предупре...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ-пузырь получил соседа: Пекин предупредил о перегреве рынка человекоподобных роботов

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая предупредила, что в отрасли человекоподобных роботов возможно образование экономического пузыря. Власти страны редко выражают обеспокоенность по поводу бурно развивающегося технологического направления.

Источник изображения: ubtrobot.com

Источник изображения: ubtrobot.com

«Передовые отрасли давно сталкиваются с проблемой баланса между темпами роста и угрозой формирования пузырей — теперь этот вопрос встал перед направлением человекоподобных роботов», — заявила представитель ведомства Ли Чао (Li Chao). В стране отметила она, работают более 150 производителей гуманоидных машин, и их число продолжает расти; необходимо предотвратить вывод на рынок «очень похожих» моделей, и следует создавать условия для исследований и разработки.

В Пекине начали беспокоиться по поводу чрезмерного притока инвестиций в сектор, который обещает стать одним из крупнейших катализаторов развития экономики. Это одна из шести отраслей, на которую власти призвали обращать внимание в новой пятилетке. Аналитики предсказывают, что уже в следующем году обозначится «экспоненциальный» рост производства человекоподобных роботов; UBTech обеспечила себя заказами более чем на $100 млн, но широкого внедрения этих машин на производстве пока не случилось.

В этом году ориентированный на китайские компании индекс Solactive China Humanoid Robotics показал рост на 26 %. Власти ускорят работу по созданию благоприятной среды: возникнут механизмы вывода продукции на рынок, а также выхода с него, что поможет сформировать честную конкуренцию, заявила госпожа Ли. Особое внимание будет уделяться направлениям исследования и разработки основных технологий, а также инфраструктуре для обучения и испытания роботов. Власти также намерены способствовать консолидации и совместному использованию технологических решений и ресурсов, что поможет ускорить развёртывание человекоподобных роботов в реальной жизни.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский робот AgiBot A2 без остановки прошёл 106 км, установив мировой рекорд Гиннеса
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама
Xiaomi научила электромобили автоматически объезжать препятствия в случае опасности
«Они его не хотят!»: Маск признал, что автопилот Tesla оказался не нужен другим автопроизводителям
Теги: китай, робот, гуманоид, пузырь
китай, робот, гуманоид, пузырь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
Необходимое зло: Ubisoft объяснила, зачем добавила в Assassin's Creed Shadows микротранзакции 4 мин.
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры 8 мин.
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое 2 ч.
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 5 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 5 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 10 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 16 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 18 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 18 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 19 ч.
HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей 2 ч.
Нетоксичное и дармовое: учёные создали пьезоэлектрический материал для выработки электричества в движении 2 ч.
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia 2 ч.
Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ 2 ч.
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама 3 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 4 ч.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 4 ч.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 4 ч.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 5 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 5 ч.