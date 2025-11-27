Спустя семь лет разработки Light No Fire до сих пор занимается «крошечная команда» — No Man's Sky остаётся приоритетом Hello Games

Хотя разработчики из британской студии Hello Games уже почти два года как анонсировали кооперативное приключение Light No Fire, главным приоритетом команды, похоже, остаётся её прошлая игра — No Man’s Sky.

Руководитель Hello Games Шон Мюррей (Sean Murray) в обращении к игрокам с призывом голосовать за номинирование No Man’s Sky на премию Steam 2025 (категория «Любимое дитя») упомянул Light No Fire.

Как сообщил Мюррей, производство Light No Fire продолжается на «заднем плане» усилиями «крошечной команды». На анонсе сообщалось, что Hello Games взялась за игру через два года после выхода No Man’s Sky, то есть уже семь лет назад.

Другими словами, основным приоритетом Hello Games в настоящее время является не новая игра, а старая — за 2025 год No Man’s Sky получила пять крупных обновлений и четыре экспедиции. Проектом занимается «до смешного маленькая» команда.

«Знаем, вы хотите услышать больше. Но пока будет достаточно сказать, что я доволен нашим прогрессом и считаю: игра станет чем-то действительно особенным», — заявил Мюррей в отношении Light No Fire.

События Light No Fire развернутся на процедурно генерируемой фэнтезийной планете размером с Землю без границ, с разнообразными и насыщенными биомами, уникальными врагами и ценными ресурсами.

Light No Fire создаётся для ПК (Steam). Обещают игру про совместное исследование, выживание и строительство, дух приключений, «по-настоящему открытый» мир и текстовый перевод на русский язык.