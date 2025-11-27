Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза

Разработчики из польской студии Techland сообщили о выходе для своего брутального зомби-боевика в открытом мире Dying Light: The Beast крупнейшего с момента релиза контентного обновления.

Главным техническим нововведением патча 1.4 оказалась поддержка трассировки лучей (освещение, тени, отражения) на ПК. Для игры с рейтрейсингом требуются как минимум 8 Гбайт видеопамяти и 16 Гбайт ОЗУ (для 4K).

С трассировкой лучей разработчики Dying Light: The Beast рекомендуют играть на настройках «Ультра», но допускают снижение графики до более скромных пресетов и калибровку отдельных параметров рейтрейсинга.

Версия 1.4 также принесла с собой режим «Новая игра +», который позволяет пройти Dying Light: The Beast повторно с уже добытыми в прошлом забеге апгрейдами, экипировкой и оружием. С каждым циклом враги становятся сложнее.

Кроме того, с патчем в Dying Light: The Beast появилась ветка эндгейм-прокачки «Легенда» (позволяет вывести развитие персонажа за рамки древа умений) и три новых добивания. Суммарно обновление содержит более 400 исправлений и улучшений.

С выходом 1.4 в игре стартовало седьмое испытание «Зова Зверя». До 4 декабря можно получить облик пикапа Gutsbuster и оружие Rascal — для этого нужно (суммарными усилиями) использовать добивания против 1 млн и 2,5 млн врагов соответственно.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до конца 2025 года появится на PS4 и Xbox One. Игра заслужила 74−79 % на Metacritic и 88 % на площадке Valve (более 46 тыс. «очень положительных» обзоров).