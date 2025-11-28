Рост цен на память на фоне бума ИИ подтверждается большинством участников рынка

В последние месяцы о ситуации на рынке микросхем памяти не говорит только ленивый, и ресурс Bloomberg решил обобщить в одном материале все недавние высказывания крупных производителей компонентов и готовых ПК. Ситуация начинает влиять на рынок готовых компьютеров, который в свете прекращения поддержки Windows 10 должен был получить новый толчок к активизации покупателей.

Поскольку компании HP Inc. и Dell Technologies на этой неделе отчитывались о результатах очередного фискального квартала, тему дефицита памяти они не могли обойти стороной. Операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) на днях признался, что никогда ещё не видел столь стремительного роста затрат в сфере производства компьютеров. Только удорожанием микросхем памяти, включая DRAM и NAND, дело не ограничивается, поскольку цены на жёсткие диски для хранения данных тоже растут. По словам Кларка, растёт стоимость всех компонентов.

Dell хоть и пытается нивелировать данные изменения в затратах, но признаёт, что покупатели не смогут избежать влияния этой тенденции на собственный бюджет. Компания будет вынуждена пересмотреть и цены на свою продукцию, как признался её представитель.

Конкурирующая HP Inc. считает наиболее сложным вторую половину следующего года, поскольку к тому времени накопленные ею запасы памяти и других комплектующих истощатся, а потому придётся закупать новые по гораздо более высоким ценам. Поиск дополнительных поставщиков памяти и сокращение её объёма в отдельных комплектациях ПК не позволят HP Inc. полностью избежать повышения цен на свою продукцию. Сейчас именно память формирует от 15 до 18 % стоимости типового ПК.

SK hynix в прошлом месяце заявила, что уже продала весь объём памяти, который должна выпустить по итогам следующего года, Micron также указывает на сохранение дефицита в 2026 году. Аналитики CLSA Securities ожидают, что рост цен на память будет наблюдаться на протяжении нескольких ближайших кварталов. Проблема коснётся и поставщиков логических полупроводниковых компонентов, поскольку рост цен на память отпугнёт часть клиентов и от их продукции, поскольку эти виды компонентов приобретаются и используются совместно. Представители китайской SMIC уже предупредили, что дефицит памяти ограничит объёмы выпуска автомобильной и потребительской электроники в следующем году, включая компоненты для смартфонов. Xiaomi тоже предупредила, что будет вынуждена поднять цены на мобильные устройства в следующем году.

Крупнейший производитель ПК — китайская компания Lenovo, на этом фоне чувствует себя более уверенно, поскольку считает, что сможет обеспечить более длительное сопротивление росту цен на память благодаря накопленным запасам комплектующих, масштабу своего бизнеса и опыту работы в кризисных условиях. В любом случае, даже этот производитель называет рост цен на память беспрецедентным.

Apple ситуацию комментирует сдержанно, отмечая, что рост цен на память вызывает некоторое увеличение затрат компании на выпуск отдельных продуктов. При этом в Купертино подчёркивают, что Apple держит затраты под контролем, во многом благодаря наличию долгосрочных контрактов с поставщиками.

Lenovo и Asustek сформировали увеличенные запасы памяти, что позволит им сохранить стабильные цены на ПК и ноутбуки как минимум до конца текущего календарного года. Руководство SK hynix признало, что с трудом справляется с возросшим спросом на память и пытается найти способы максимально его удовлетворить. Аналитики Counterpoint Research ожидают, что рост цен на модули памяти будет продолжаться как минимум до второго квартала следующего года.