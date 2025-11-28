Сегодня 28 ноября 2025
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза

Разработчики из российской студии Battlestate Games не спешат делиться информацией о продажах своего хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov, но первые выводы об успехах игры сделать уже можно.

Источник изображения: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

По данным аналитической компании Sensor Tower, продажи Escape from Tarkov в сервисе цифровой дистрибуции Steam за неполные две недели с релиза версии 1.0 достигли 885 тыс. копий.

Наиболее популярной Escape from Tarkov оказалась в России (19 % от проданных копий). Далее идут Китай (16 %), Турция (11 %), США (10 %) и Япония (5 %). Ещё почти 40 % приходятся на остальные регионы.

Как отмечают в Sensor Tower, около 15,5 % пользователей Escape from Tarkov в Steam также увлекаются Arc Raiders — эвакуационным шутером от шведской Embark Studios (The Finals). Среднее время игры на платформе составило 27,3 часа.

Тем временем пользователи Steam начали менять гнев на милость. За прошедшее с релиза время рейтинг Escape from Tarkov на площадке вырос с 30 % («в основном отрицательные» отзывы) до 40 % («смешанные» обзоры).

По всей видимости, достоинства Escape from Tarkov понемногу начали перевешивать скопившийся вокруг релиза негатив, связанный с техническим состоянием игры на запуске и особенностями её монетизации в Steam.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate Games и Steam. Для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.

Источник:

Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер, продажи игр
