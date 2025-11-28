Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана

Отраслевых экспертов уже насторожила схема сделок с кольцевым финансированием, которая призвана позволить OpenAI направить на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ почти $1,4 трлн за ближайшие восемь лет. Как выяснила Financial Times, этим дело не ограничивается, поскольку ближайшие партнёры OpenAI ещё и набрали более $100 млрд кредитов для реализации планов стартапа.

Разработчик ChatGPT пользуется удивительным доверием инвесторов, вынуждая партнёров брать на себя основную часть финансовых обязательств по развитию американской инфраструктуры ИИ, при этом почти ничем не рискуя по данным контрактам. Как отмечает источник, у самой OpenAI уже давно открыта кредитная линия на $4 млрд в американских банках, но она даже не воспользовалась этими средствами, предпочитая перекладывать все риски на своих партнёров и их подрядчиков.

Как выяснило издание Financial Times, партнёры OpenAI только в рамках уже названных проектов по строительству ЦОД набрали долговых обязательств на сумму более $100 млрд, либо собираются сделать это в ближайшее время. Что характерно, долговая нагрузка ложится на Oracle, SoftBank или занимающиеся строительством профильной инфраструктуры компании типа CoreWeave, Crusoe или Vantage, а также инвестиционную компанию Blue Owl Capital.

По крайней мере, имеющаяся в распоряжении Financial Times информация позволяет говорить, что SoftBank, Oracle и CoreWeave для вложений в капитал OpenAI и строительства центров обработки данных для нужд этого калифорнийского стартапа уже заняли более $30 млрд. Ещё $28 млрд взяли в долг компании Blue Owl Capital и Crusoe, участвующие в реализации отдельных проектов по строительству ЦОД для OpenAI. Группа банков также ведёт переговоры с Oracle о выделении ей $38 млрд на возвратной основе для строительства ЦОД, входящих в состав мегапроекта Stargate. Более того, Oracle для схожих нужд уже выпустила облигаций на сумму $18 млрд. Сама OpenAI, по имеющимся данным, пока ограничивается обещаниями тоже что-нибудь у кого-нибудь одолжить, но не торопится это делать на практике.

Financial Times приписывает одному из руководителей OpenAI следующие слова: «Существует определённая стратегия. Иначе как может OpenAI использовать чужие бухгалтерские балансы?» Напомним, что собственная выручка стартапа не превышает $20 млрд в год в приведённом значении, а фактическая и того ниже. Руководство компании утверждает, что строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ является самой важной задачей, позволяющей удовлетворить растущий спрос, и только нехватка вычислительных мощностей является единственным фактором, сдерживающим возможности роста OpenAI.

Для справки, совокупной суммой долговых обязательств в $100 млрд могут похвастать шесть крупнейших заёмщиков мира, включая лидеров автомобильной отрасли Toyota и Volkswagen, а также операторов связи AT&T и Comcast. Японской корпорации SoftBank удалось в этом году привлечь $20 млрд, но основную часть этих средств она направит на финансирование проектов OpenAI. Более того, текущая структура денежных потоков SoftBank подразумевает, что компания в основном направляет новые средства на обслуживание существующих долгов, а не на инвестиции как таковые.

CoreWeave заняла более $10 млрд, чтобы построить арендуемые Microsoft центры обработки данных. Часть из них в дальнейшем может быть отдана под нужды OpenAI, с которой у Microsoft тоже имеются определённые соглашения. По прогнозам аналитиков, Oracle в ближайшие четыре года займёт более $100 млрд для выполнения своих контрактов с OpenAI. Из этой суммы около $38 млрд будут направлены на строительство двух ЦОД в Техасе и Висконсине.

В целом, как отмечает источник, кредиты под строительство ЦОД для OpenAI нередко оформляются на специально создаваемые структуры, которые весьма непрозрачны и не особо защищают кредиторов от банкротства заёмщиков. Именно таким способом Vantage собирается привлекать средства кредиторов для строительства упомянутых выше ЦОД с участием Oracle.

Blue Owl и Crusoe создали совместное предприятие для строительства первого ЦОД для OpenAI в Техасе. Они заняли в банке $10 млрд, намереваясь гасить кредит за счёт средств, которые им будет в течение 17 лет выплачивать компания Oracle, арендующая эту площадку. Кредит при этом никак не обременяет Blue Owl или Crusoe, поэтому если Oracle не сможет расплатиться с JPMorgan, то ЦОД и участок земли под ним перейдёт в собственность этого банка. Blue Owl также привлекла около $18 млрд у японских банков для второй площадки под ЦОД для OpenAI в Нью-Мексико, и её Oracle также будет арендовать для предприимчивого и осторожного стартапа.