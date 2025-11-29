Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными

Почти год прошёл с того момента, как совет директоров Intel отстранил бывшего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) от управления компанией и начал поиск преемника. В памяти Гелсингера эти события ещё свежи, поэтому в интервью Financial Times он обсуждает их довольно эмоционально, но сопутствующие комментарии по поводу текущих тенденций развития отрасли представляют даже больший интерес.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

В частности, бывший глава Intel считает квантовые вычисления тем технологическим прорывом, который изменит жизнь большинства людей на следующем этапе. Наступит он, кстати, по мнению Гелсингера, довольно скоро, поскольку до начала массового внедрения квантовых компьютеров должно пройти не более двух лет. К слову, глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) под этот этап отводит не менее двадцати лет. Впрочем, его заинтересованность легко объяснить, ведь тот же Гелсингер считает, что распространение квантовых компьютеров приведёт к вытеснению с рынка вычислений нынешних GPU уже к концу текущего десятилетия. Соответственно, и так называемый ИИ-пузырь продержится не более двух лет, по мнению Гелсингера. Лопнуть он должен именно благодаря переходу на квантовые вычисления.

«Кто бы ни был прав, мы стоим на пороге самого волнительного (или двух) десятилетия для представителей технологической отрасли», — резюмирует свои рассуждения Патрик Гелсингер, пригласивший корреспондента Financial Times на ужин в один из ресторанов Калифорнии по соседству с его предыдущим местом жительства. Будучи глубоко религиозным человеком, он также философски отмечает, что будет благодарен Богу за любое количество времени, отведённое для завершения земных дел — будь то пять или тридцать пять лет.

Гелсингер также находит возможность быстро оценить перспективы крупнейших компаний технологического сектора в контексте избранной ими стратегии в сегменте ИИ. По его словам, Google в этой сфере многим рискует. Apple пора найти новую крупную инновацию. Amazon со своими чипами и партнёрством с Anthropic формирует очень похожую на Google позицию. Tesla действует решительно, порой даже чересчур, но ей следует больше уважать клиентов и партнёров.

Когда речь заходит о Microsoft, Гелсингер берёт небольшую паузу для формулирования своих мыслей. Как он убеждён, глава OpenAI Сэм Альтман сейчас делает для Microsoft то, что в своё время Билл Гейтс (Bill Gates) сделал с IBM. У Гейтса тогда была интеллектуальная собственность, которую IBM распространяла в рамках партнёрского соглашения. Когда в восьмидесятые годы была заключена эта сделка, Microsoft была маленькой компанией, но уже в следующем десятилетии она затмила собой IBM. По логике Гелсингера, OpenAI может поступить также в отношении Microsoft.

При этом далеко не все решения Альтмана импонируют Гелсингеру. В частности, он считает ошибочным решение заняться разработкой собственных аппаратных компонентов. Кроме того, как глубоко религиозного человека, его задело решение Альтмана сохранить возможность распространения эротики через ChatGPT. Подобные модели людям использовать не следует, как убеждён Гелсингер, поскольку это разрушает человеческие ценности.

Вспоминая свой опыт работы на посту генерального директора Intel, Гелсингер признаёт, что к моменту его возвращения в компанию в 2021 году инженеры буквально растеряли квалификацию, и за предшествующие пять лет компания не вывела на рынок ни единого продукта без опоздания. Очевидным образом отставая в литографии от TSMC, компания Intel уже при Гелсингере вынуждена была всё больше чипов заказывать этому конкуренту, и его личное эмоциональное общение с руководством TSMC порой вызывало у представителей тайваньской компании явное недовольство.

Гелсингера также весьма расстроила медлительность администрации Байдена, которая два с половиной года не могла согласовать выделение денег из американского бюджета на субсидирование строительства новых предприятий Intel в США. Всё это завершилось тем, что Гелсингера буквально выгнали из компании в последнюю секунду, и он в тот момент очень переживал по поводу такого завершения своей карьеры в этой компании. Лишь воспитание и вера заставили его уже через два дня после отставки начать поиски новой работы, за последующие 100 дней он прошёл 100 собеседований, но внутренне принял для себя решение, что больше никогда не будет генеральным директором.

Оглядываясь на события последовавших за его отставкой месяцев, Гелсингер реагирует на действия совета директоров Intel с иронией. Его преемник Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по словам Патрика, никак не отклонился от намеченной Гелсингером стратегии. Он сохранил и производственный бизнес Intel, и довёл до запуска массового производства тот самый техпроцесс Intel 18A, который предшественник обязался освоить за пять лет в момент своего назначения на пост генерального директора. Совету директоров Intel, по мнению Гелсингера, просто не хватает компетенций в области полупроводникового бизнеса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия
Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы
Теги: intel, интервью, пэт гелсингер, ии, nvidia
intel, интервью, пэт гелсингер, ии, nvidia
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.