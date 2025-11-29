Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными

Почти год прошёл с того момента, как совет директоров Intel отстранил бывшего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) от управления компанией и начал поиск преемника. В памяти Гелсингера эти события ещё свежи, поэтому в интервью Financial Times он обсуждает их довольно эмоционально, но сопутствующие комментарии по поводу текущих тенденций развития отрасли представляют даже больший интерес.

В частности, бывший глава Intel считает квантовые вычисления тем технологическим прорывом, который изменит жизнь большинства людей на следующем этапе. Наступит он, кстати, по мнению Гелсингера, довольно скоро, поскольку до начала массового внедрения квантовых компьютеров должно пройти не более двух лет. К слову, глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) под этот этап отводит не менее двадцати лет. Впрочем, его заинтересованность легко объяснить, ведь тот же Гелсингер считает, что распространение квантовых компьютеров приведёт к вытеснению с рынка вычислений нынешних GPU уже к концу текущего десятилетия. Соответственно, и так называемый ИИ-пузырь продержится не более двух лет, по мнению Гелсингера. Лопнуть он должен именно благодаря переходу на квантовые вычисления.

«Кто бы ни был прав, мы стоим на пороге самого волнительного (или двух) десятилетия для представителей технологической отрасли», — резюмирует свои рассуждения Патрик Гелсингер, пригласивший корреспондента Financial Times на ужин в один из ресторанов Калифорнии по соседству с его предыдущим местом жительства. Будучи глубоко религиозным человеком, он также философски отмечает, что будет благодарен Богу за любое количество времени, отведённое для завершения земных дел — будь то пять или тридцать пять лет.

Гелсингер также находит возможность быстро оценить перспективы крупнейших компаний технологического сектора в контексте избранной ими стратегии в сегменте ИИ. По его словам, Google в этой сфере многим рискует. Apple пора найти новую крупную инновацию. Amazon со своими чипами и партнёрством с Anthropic формирует очень похожую на Google позицию. Tesla действует решительно, порой даже чересчур, но ей следует больше уважать клиентов и партнёров.

Когда речь заходит о Microsoft, Гелсингер берёт небольшую паузу для формулирования своих мыслей. Как он убеждён, глава OpenAI Сэм Альтман сейчас делает для Microsoft то, что в своё время Билл Гейтс (Bill Gates) сделал с IBM. У Гейтса тогда была интеллектуальная собственность, которую IBM распространяла в рамках партнёрского соглашения. Когда в восьмидесятые годы была заключена эта сделка, Microsoft была маленькой компанией, но уже в следующем десятилетии она затмила собой IBM. По логике Гелсингера, OpenAI может поступить также в отношении Microsoft.

При этом далеко не все решения Альтмана импонируют Гелсингеру. В частности, он считает ошибочным решение заняться разработкой собственных аппаратных компонентов. Кроме того, как глубоко религиозного человека, его задело решение Альтмана сохранить возможность распространения эротики через ChatGPT. Подобные модели людям использовать не следует, как убеждён Гелсингер, поскольку это разрушает человеческие ценности.

Вспоминая свой опыт работы на посту генерального директора Intel, Гелсингер признаёт, что к моменту его возвращения в компанию в 2021 году инженеры буквально растеряли квалификацию, и за предшествующие пять лет компания не вывела на рынок ни единого продукта без опоздания. Очевидным образом отставая в литографии от TSMC, компания Intel уже при Гелсингере вынуждена была всё больше чипов заказывать этому конкуренту, и его личное эмоциональное общение с руководством TSMC порой вызывало у представителей тайваньской компании явное недовольство.

Гелсингера также весьма расстроила медлительность администрации Байдена, которая два с половиной года не могла согласовать выделение денег из американского бюджета на субсидирование строительства новых предприятий Intel в США. Всё это завершилось тем, что Гелсингера буквально выгнали из компании в последнюю секунду, и он в тот момент очень переживал по поводу такого завершения своей карьеры в этой компании. Лишь воспитание и вера заставили его уже через два дня после отставки начать поиски новой работы, за последующие 100 дней он прошёл 100 собеседований, но внутренне принял для себя решение, что больше никогда не будет генеральным директором.

Оглядываясь на события последовавших за его отставкой месяцев, Гелсингер реагирует на действия совета директоров Intel с иронией. Его преемник Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по словам Патрика, никак не отклонился от намеченной Гелсингером стратегии. Он сохранил и производственный бизнес Intel, и довёл до запуска массового производства тот самый техпроцесс Intel 18A, который предшественник обязался освоить за пять лет в момент своего назначения на пост генерального директора. Совету директоров Intel, по мнению Гелсингера, просто не хватает компетенций в области полупроводникового бизнеса.