NASA подтвердило планы спасти европейский проект ExoMars после отказа от сотрудничества с Россией

NASA официально подтвердило, что продолжит поддерживать европейскую миссию ExoMars, хотя само отчаянно нуждается в деньгах. Об этом на полях министерского совещания Европейского космического агентства сообщил глава ЕКА Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher). По его словам, он получил письменное уведомление от NASA о продолжении сотрудничества по проекту.

Источник изображения: ESA

Первоначально марсоход Rosalind Franklin («Розалин Франклин»), названный в честь британской учёной, на Марс должна была доставить российская ракета-носитель на российской же платформе «Казачок». После 2022 года ни о каком сотрудничестве речи идти не могло. Платформу вернули, как и один из российских приборов марсохода, от ракеты и радиоизотопных нагревателей отказались. ЕКА осталось с марсоходом и проблемой старения его оборудования.

Попытки найти помощь в лице NASA долго не могли увенчаться успехом, поскольку финансирование агентства оказалось под угрозой. В конце концов, NASA согласилось помочь Европе с доставкой марсохода на Красную планету. Если всё дальше пойдёт гладко, миссия стартует в конце 2028 года, чтобы в 2030 году доставить марсоход на Марс.

Для миссии ExoMars NASA предоставит тормозные двигатели для платформы (саму посадочную платформу взамен российской поручили создать компании Airbus Defence and Space), радиоизотопные нагреватели, чтобы приборы ровера не замёрзли в процессе работы на планете, один из приборов и ракету-носитель. ЕКА не сможет воспользоваться своей ракетой, поскольку США запрещает вывозить радиоактивные материалы со своей территории (в частности — нагреватели).

Полученное главой ЕКА письмо от NASA стало лишним подтверждением, что, несмотря на сложные времена, агентство продолжит помогать своим европейским партнёрам даже в условиях жёсткой экономии средств. Впрочем, ЕКА придётся щедро оплатить услуги NASA.

Теги: nasa, esa, марсоход, exomars
