Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка

Китайский интернет-гигант Baidu в уходящем месяце представил собственные ускорители M100 и M300 для работы в инфраструктуре искусственного интеллекта. Ориентированный на инференс M100 будет доступен в начале следующего года, а более универсальный M300 с 2027 года позволит китайским компаниям хотя бы частично решить проблему дефицита вычислительных ресурсов для обучения больших языковых моделей.

Опрошенные CNBC аналитики сходятся во мнении, что при правильной организации производства и маркетинга ускорители Baidu помогут китайским разработчикам решить сразу две проблемы. Во-первых, они снизят зависимость от американских ускорителей в условиях санкций. Во-вторых, они позволят удовлетворить требования китайских властей по переходу на использование чипов локальной разработки. Инвесторы на этом фоне начали смотреть на акции Baidu с возросшим оптимизмом. Они убеждены, что появление в арсенале Baidu собственных ускорителей не только поможет развитию бизнеса этой компании, но и привлечёт к ним прочих участников китайского рынка.

Один из крупнейших операторов мобильной связи в КНР, компания China Mobile, уже начал закупать ускорители Kunlunxin у Baidu. Последняя в этом смысле становится серьёзным конкурентом для Huawei Technologies, которая с трудом наращивает объёмы выпуска собственных чипов в условиях санкций. Появление ещё одного конкурентоспособного поставщика на рынке Китая пойдёт на пользу местному рынку искусственного интеллекта. По прогнозам JPMorgan, в следующем году Baidu сможет нарастить выручку от реализации своих чипов в шесть раз до $1,1 млрд. Капитализация профильного подразделения компании при этом достигнет $28 млрд.

Китайские программные гиганты испытывают нехватку вычислительных ресурсов. Руководство Tencent в этом месяце было вынуждено признаться, что по итогам 2025 года капитальные затраты компании окажутся ниже ожидаемых, поскольку ей банально не хватает ИИ-чипов для введения в строй новых вычислительных мощностей. Руководство Alibaba недавно также призналось, что не успевает предлагать клиентам новые облачные мощности в достаточном для удовлетворения спроса объёме. Если Baidu сможет ритмично выпускать новые поколения ИИ-чипов, то на китайском рынке эта продукция окажется в числе фаворитов, по мнению аналитиков The Futurum Group.