Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic

Спустя три года с момента запуска популярного ИИ-чат-бота ChatGPT стартап OpenAI, чья рыночная стоимость оценивается в $500 млрд, столкнулся со значительными сложностями в борьбе за доминирование на ИИ-рынке, пишет The Financial Times. Ранее лидировавший со значительным отрывом от конкурентов стартап OpenAI оказался под значительным давлением со стороны Google и Anthropic, укрепивших свои позиции в последнее время.

На прошлой неделе Google выпустила большую языковую модель Gemini 3, которая, как утверждается, превзошла OpenAI GPT-5 по нескольким ключевым показателям и ИИ-модели других конкурентов, и достигла высоких результатов в обучении моделей, каких OpenAI не удавалось получить в последние месяцы.

Ещё до этого глава OpenAI Сэм Альтман предупредил в служебной записке сотрудников, что компании «нужно будет сохранять концентрацию в условиях краткосрочного конкурентного давления… Ожидается, что ситуация на рынке будет непростой».

Год назад многие сомневались в возможности Google сократить колоссальное отставание в сфере ИИ от OpenAI. Но в начале этого года, после презентации серии обновлений на конференции разработчиков Google I/O 2025 в мае и благодаря получившему высокую популярность инструменту для редактирования фотографий Nano Banana AI, наступил перелом. Ежемесячное число пользователей мобильного приложения Gemini выросло до 650 млн по сравнению с примерно 400 млн в мае. Вслед за этим начался резкий рост акций Alphabet, и рыночная капитализация холдинга приблизилась к $4 трлн на фоне уверенности Уолл-стрит в том, что Google сможет объединить свои доминирующие позиции в поиске, облачной инфраструктуре и ПО для смартфонов, чтобы запустить новые возможности в сфере ИИ.

Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), главный технический директор DeepMind, сообщил Financial Times, что группа крупных технологических компаний «значительно повысила показатели», обучая свои ИИ-модели на кастомных чипах от Google. «Возможность взаимодействовать с потребителями, клиентами и компаниями в таком масштабе — это то, что мы действительно можем сделать благодаря нашему комплексному интегрированному подходу», — отметил он. По его словам, использование собственных чипов позволило Google обучить Gemini 3, не полагаясь на дорогостоящие решения Nvidia, на которые опирается большинство компаний в сфере ИИ.

Некоторые эксперты считают, что OpenAI переоценила свои возможности в погоне за расширением деятельности любой ценой. Стартап пообещал потратить $1,4 трлн в течение следующих восьми лет на вычислительные мощности, заключив крупные сделки с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom. Эта сумма гораздо превышает нынешнюю выручку OpenAI, и его партнёрам придётся прибегнуть к займам для финансирования совместных проектов.

«Это очень, очень рискованная ставка для любой компании», — заявила Сара Майерс Уэст (Sarah Myers West), соисполнительный директор некоммерческой организации AI Now Institute.

Сейчас для OpenAI главный вопрос заключается в том, чтобы найти достаточно крупный источник дохода для поддержания этих инвестиций. Увеличить доходы от рекламы с помощью Sora, о чём говорил Альтман, будет непросто, поскольку на этом рынке уже работают такие крупные игроки, как Meta✴ и Alphabet. К тому же стартап только начинает интегрировать функции рекламы и покупок в свой чат-бот.

Чат-бот Claude от Anthropic не столь популярен, как ChatGPT среди потребителей, но, как сообщает The Financial Times, давняя ориентация на безопасность ИИ помогла компании создать более надёжный инструмент для корпоративных клиентов, а его средства для программирования считаются лучшими в своём классе.

С более чем 800 млн еженедельных пользователей OpenAI по-прежнему доминирует по общему использованию чат-ботов, но теперь пользователи проводят больше времени в чате с Gemini, чем с ChatGPT, сообщает аналитическая компания Similarweb. Вместе с тем, по данным Sensor Tower, ChatGPT сохраняет лидирующие позиции среди ИИ-приложений.