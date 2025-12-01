«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии

Хотя сооснователь и бывший главный сценарист Rockstar Games Дэн Хаузер (Dan Houser) покинул родную студию ещё в 2020 году, причины его ухода были окружены слухами и домыслами. По крайней мере, до недавних пор.

Ранее сообщалось, что Хаузер якобы ушёл из-за разногласий со своим братом и президентом Rockstar Сэмом Хаузером (Sam Houser) в отношении направления развития компании, однако, как выяснилось, дело было не только и не столько в этом.

Как признался Хаузер в недавнем интервью, он устроился в Rockstar ради работы с невероятно талантливыми людьми, однако к 2020 году устал от таких масштабных игр, как GTA V и Red Dead Redemption 2.

По словам Хаузера, масштаб производства GTA V и Red Dead Redemption 2 оказался за гранью его воображения: «У вас 450 тысяч строк диалога и столько же других составных частей, которые должны сложиться [в единое целое]».

«Такой грандиозный производственный опыт пожирает всё твоё время на протяжении многих лет, и я не был уверен, что потяну ещё одну такую игру», — объяснил Хаузер причину своего ухода из Rockstar.

После ухода из Rockstar Хаузер основал студию Absurd Ventures, которая готовит к релизу AAA-экшен с открытым миром по мотивам аудиопостановки A Better Paradise. На масштабы GTA и RDR игра не претендует.

Тем временем Rockstar Games продолжает разработку горячо ожидаемого боевика GTA VI. В результате недавнего переноса релиз планируется 19 ноября 2026 года только на PS5, Xbox Series X и S.