Илон Маск напомнил, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы

С появлением доступных инструментов генеративного искусственного интеллекта реализовать фантазии на тему концептуальных моделей транспортных средств той или иной марки могут все желающие, и попытка одного из экспериментаторов представить внешность электрического мотоцикла Tesla натолкнулась на критику главы компании, который напомнил, почему она никогда их не будет выпускать.

Источник изображения: Electrek

Ещё в 2018 году, как напоминает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) получил от акционера вопрос о возможности создания электрических мотоциклов Tesla. Миллиардер, детство и юность которого прошли в Южной Африке, поделился биографической справкой. По его словам, он в детстве около 8 лет посвятил регулярным занятиям мотокроссом, но когда в возрасте 17 лет выехал на дорогу на шоссейном мотоцикле, его едва не сбил грузовик. Этот случай, почти стоявший будущему богатейшему человеку планеты жизни, так его впечатлил, что он отказался от идеи каким-либо способом популяризировать двухколёсный транспорт с высокими динамическими характеристиками.

Этот месяц Илон Маск начал с комментариев по поводу появившегося в социальной сети X видео с изображением мотоцикла Tesla, сгенерированного искусственным интеллектом. «Этого никогда не случится, поскольку мы не можем сделать мотоциклы безопасными», — заявил глава Tesla, добавив в обращении к автору публикации, что едва не погиб на мотоцикле. Тут же немного смягчив позицию, Маск пояснил, что кроссовые мотоциклы более безопасны, если управлять ими осторожно, поскольку в условиях закрытой трассы мотоциклистам не грозит перспектива попасть под грузовик.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, илон маск, мотоциклы, электрический мотоцикл, электрический транспорт
