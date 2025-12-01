В первый день зимы биткоин упал ниже $85 000 — пример оказался заразительным

На сегодняшних торгах курсы всех основных криптовалют резко упали: биткоин подешевел на 7 % до уровня ниже $85 000, а Etherium — более чем на 7 % до уровня около $2800. Трейдеры готовятся к дальнейшему снижению, при этом ключевой уровень поддержки для биткоина находится на уровне $80 000. Столь низкий уровень объясняется опасениями по поводу скудного притока средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на базе биткоина и отсутствием покупателей на спаде.

Криптовалютный рынок находится в шатком положении после почти месячного падения курса биткоина, которое началось всего через несколько дней после того, как в октябре биткоин достиг исторического максимума в $126 251. В ноябре стоимость этой криптовалюты упала на 16,7 %, но ослабление давления продавцов позволило ей восстановиться на прошлой неделе до $90 000. После сегодняшней волны продаж трейдеры ожидают ещё более значительного снижения.

Цифровые активы также ощутили на себе широкие макроэкономические изменения, пронизывающие мировые рынки. Азиатские акции колебались в начале торгов, остановив свой лучший недельный рост примерно за два месяца, в то время как фьючерсы на S&P 500 немного снизились. Японские акции упали, а иена выросла после того, как Банк Японии дал явный намёк на повышение ключевой ставки в этом месяце.

Предстоящая неделя должна дать критически важный обзор динамики экономики США и прогноз траектории процентных ставок на 2026 год. Эти данные, вероятно, отразят ожидания инвесторов и финансистов о политике Федеральной резервной системы в отношении ключевой ставки. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в воскресенье заявил, что определился с кандидатом на пост следующего председателя ФРС, дав понять, что ожидает от своего кандидата дальнейшего снижения процентных ставок.

На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило оценку стабильности USDT, крупнейшего в мире стейблкоина, до самого низкого уровня, предупредив, что падение стоимости биткоина может привести к недостаточному обеспечению токена.

Дополнительную неопределённость вызвало заявление Народного банка Китая, который в субботу опубликовал предупреждение о рисках, связанных с виртуальными валютами, включая стейблкоины, добавив, что правительственным органам следует усилить координацию для пресечения незаконной деятельности.

Инвесторы также приняли к сведению заявление генерального директора Strategy Inc. Фонга Ле (Phong Le) о необходимости продажи биткоинов, если mNAV (соотношение стоимости предприятия к активам в биткоинах) опустится ниже единицы.

На момент публикации данного материала курс биткоина составлял около $85 500, а Ethereum — $2800. Остальные криптовалюты тоже сегодня заметно просели.