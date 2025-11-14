Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний

Сегодня биткоин опустился ниже $95 000 впервые за полгода, потеряв за сутки порядка 8 % и продолжив четырёхдневное падение на фоне общего снижения стоимости акций криптовалютных бирж и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации часто привлекает тех же инвесторов, которые вкладывают средства в акции крупных технологических компаний. Курс этих акций снизился на фоне опасений по поводу астрономических расходов гигантов Кремниевой долины на инициативы в области искусственного интеллекта. Технологический индекс Nasdaq Composite упал примерно на 0,6 % в пятницу, а Meta✴, Alphabet, Intel, Nvidia и Tesla потеряли примерно 1–2 %.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, также сегодня подешевели. Акции компании-разработчика программного обеспечения и казначейства Bitcoin Strategy (ранее Microstrategy) упали на 6 %. Акции торговых площадок Gemini Space Station и Bullish упали на 2 %, в то время как акции Coinbase снизились на 1 %. Акции компании Bitmine Immersion Technologies, занимающейся майнингом цифровых активов, также торговались на 3 % ниже.

По мнению аналитиков, нынешнее снижение биткоина вполне коррелирует с падением других рискованных активов, но масштаб явления больше за счёт повышенной волатильности. Сейчас вероятность понижения ставки до 3,5–3,75 % на заседании ФРС 10 декабря оценивается всего в 53,2 %, хотя две недели назад это значение находилось на уровне почти 95 %.

«В системе стало меньше денег, — заявил соучредитель инвестиционной компании Animoca Brands Ят Сиу (Yat Siu). — Инвесторы распродают некоторые активы, чтобы справиться с другими недостатками или опасениями, которые могут у них возникнуть из-за общего спада».

Сиу отметил, что этот цикл на рынке криптовалют может отличаться от предыдущих, особенно из-за относительно недавнего притока институционального капитала в цифровые активы. По его словам, подобные организации обычно не следуют почти «религиозной» вере давних крупных держателей биткоинов в четырёхлетний ценовой цикл токена. Это может помочь биткоину и другим цифровым активам оставаться относительно устойчивыми к недавним и грядущим неблагоприятным факторам.

«Люди думают, что биткоин упадёт до $60 000 из-за четырёхлетнего цикла [и истории падений и коррекций токена], — сказал Сиу. — Но я в это не верю, потому что институты не будут следовать этому конкретному циклу. Они будут рассматривать [спад рынка] скорее как возможность для покупки».